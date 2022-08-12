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苗栗公館油甘果今起採收 工人搶著吃喝
時序入秋，又到油甘果的採收期了！苗栗縣公館鄉「公館油甘觀光果園」種植6公頃油甘果樹，是全台種植最大面積的油甘果園，今天開始採收，同時即日起開放採果，園主涂習麟說，今年氣候得宜，油甘果大豐收，產值可突破千萬元。
涂習麟研究種植油甘果已有12年，成績斐然，種苗及剪枝、插枝技術輸出全台，是公館紅棗、紅柿的另一水果特產。他說，油甘果的採收期是立秋以後，約在中元節前後開始，每分地產量約2000到2500台斤左右，鮮果每台斤100元，初估果園年產值至少1千萬元以上。
涂習麟指出，油甘果具有抗三高，尤其對糖尿、痛風、胃食道逆流症狀有很明顯緩解作用，可入菜、煮茶及做成蜜餞當零食，烘乾磨成粉口服更方便，每300克售價是800元，養生功效頗受肯定，果農接受度越來越高，全台栽植面積也不斷擴增。
他說，油甘果有不容易掉果特性，即便是熟果，仍可掛果一段時間，採收不易，只能架梯依靠人力慢慢採收，今天已有熟客預定，至少要採收2000斤；適逢中元節，上午議長鍾東錦前來參觀，看著他無懼烈陽抱著一箱飲料、一大包的檳榔到果園來慰勞工人，看著工人搶著吃檳榔喝飲料，感覺有點像是在中元普度。
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