苗栗公館油甘果今起採收 工人搶著吃喝

時序入秋，又到油甘果的採收期了！苗栗縣公館鄉「公館油甘觀光果園」種植6公頃油甘果樹，是全台種植最大面積的油甘果園，今天開始採收，同時即日起開放採果，園主涂習麟說，今年氣候得宜，油甘果大豐收，產值可突破千萬元。

涂習麟研究種植油甘果已有12年，成績斐然，種苗及剪枝、插枝技術輸出全台，是公館紅棗、紅柿的另一水果特產。他說，油甘果的採收期是立秋以後，約在中元節前後開始，每分地產量約2000到2500台斤左右，鮮果每台斤100元，初估果園年產值至少1千萬元以上。

涂習麟指出，油甘果具有抗三高，尤其對糖尿、痛風、胃食道逆流症狀有很明顯緩解作用，可入菜、煮茶及做成蜜餞當零食，烘乾磨成粉口服更方便，每300克售價是800元，養生功效頗受肯定，果農接受度越來越高，全台栽植面積也不斷擴增。