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竹縣府攜手醫療院所 推動親子共讀從小開始

中央社／ 新竹縣12日電

新竹文化局結合東元醫院等8醫療院所、全縣13鄉鎮市立圖書館，營造共讀環境。新竹縣長楊文科今天指出，將營造友善候診閱讀角落，鼓勵新手父母陪伴小孩享受閱讀樂趣。

新竹縣政府文化局今天辦竹縣嬰幼兒閱讀推廣活動記者會，楊文科致詞表示，為鼓勵新手父母陪伴孩子，享受閱讀樂趣，縣府結合東元醫院、中國醫藥大學新竹附設醫院等8醫療院所、全縣13鄉鎮市立圖書館，共同營造良好閱讀空間。

新竹縣政府文化局發布新聞稿指出，中醫大新竹附醫及東元醫院，會在診間設置閱讀角，提供親子候診時能利用時間閱讀。

文化局表示，這次還結合竹縣醫療接生院所共同推動新生兒祝福禮，凡在轄內8所醫療接生院所生產的父母任一方設籍新竹縣，並完成新竹縣公共圖書館辦證，即可獲得限量的新生兒閱讀禮袋。

文化局指出，從8月20日起，凡在民國105年以後出生的嬰幼兒，且未曾領取過閱讀禮袋者，在竹縣13鄉鎮市立圖書館完成辦證作業並借滿3本童書，即可領取1份閱讀禮袋。

新竹 文化局 圖書館

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