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友善候診閱讀角落、新生兒閱讀禮袋 竹縣營造共讀環境

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
新竹縣政府結合東元醫院、中國醫藥大學新竹附設醫院等8醫療院所與全縣13鄉鎮市立圖書館，打造友善候診閱讀角落、新生兒閱讀禮袋及系列講座，營造優質閱讀環境。記者王淑君／攝影
新竹縣政府結合東元醫院、中國醫藥大學新竹附設醫院等8醫療院所與全縣13鄉鎮市立圖書館，打造友善候診閱讀角落、新生兒閱讀禮袋及系列講座，營造優質閱讀環境。記者王淑君／攝影

培養親子共讀從小做起，鼓勵新手父母陪伴家中小寶貝享受閱讀樂趣，新竹縣政府結合東元醫院、中國醫藥大學新竹附設醫院等8醫療院所與全縣13鄉鎮市立圖書館，推動萌寶貝閱讀當家─嬰幼兒閱讀推廣活動，打造友善候診閱讀角落、新生兒閱讀禮袋及系列講座，營造優質閱讀環境。

新竹縣長楊文科表示，小孩從幼兒2歲到5歲間，是最重要的啟蒙時期，如果父母親可以和小孩一起閱讀，讓小孩從小就能感培養讀書閱讀能力，對小孩未來的發展有決定性的作用。

中醫大新竹附醫兒科主任陳思融表示，嬰幼兒閱讀從產前、出生就開始最佳，將提升早期嬰幼兒情緒發展、認知語言能力及親子關係建立。若從接生醫院一出生即從醫護端推新生兒親子共讀讀互動，將能在過程了解孩子的情緒反應、喜好以及理解力。

新竹縣政府文化局指出，系列活動首度攜手新竹縣文化基金會資源，結合竹縣醫療接生院所，共同推動新生兒祝福禮，凡在轄內8所醫療接生院所生產的父母任一方設籍新竹縣，並完成新竹縣公共圖書館辦證，即可獲得限量的新生兒閱讀禮袋。此外，中醫大新竹附醫及東元醫院也會在診間設置閱讀角，提供親子候診時能夠利用時間盡情閱讀。

文化局說，這次的嬰幼兒閱讀推廣系列活動，特別改版設計馬卡龍點點風閱讀禮袋，更與醫療院所發放的新生兒祝福禮互為子母包。自8月20日起，凡民國105年以後出生的嬰幼兒，且未曾領取過閱讀禮袋者，在竹縣13鄉鎮市立圖書館，完成辦證作業並借滿3本童書，即可領取1份閱讀禮袋。

另外，將自9月12日起，新手爸媽在新生兒戶口登記填報時，只要為孩子辦理人生第一張借閱證，完成網路辦證將可獲得限量好禮；嬰幼兒閱讀推廣系列活動將於8月下旬攜手13鄉鎮市立圖書館起跑。

鼓勵親子共讀從小做起，新竹縣政府結合東元醫院、中國醫藥大學新竹附設醫院等8醫療院所與全縣13鄉鎮市立圖書館，推動萌寶貝閱讀當家─嬰幼兒閱讀推廣活動。記者王淑君／攝影
鼓勵親子共讀從小做起，新竹縣政府結合東元醫院、中國醫藥大學新竹附設醫院等8醫療院所與全縣13鄉鎮市立圖書館，推動萌寶貝閱讀當家─嬰幼兒閱讀推廣活動。記者王淑君／攝影
新竹縣政府結合東元醫院、中國醫藥大學新竹附設醫院等8醫療院所與全縣13鄉鎮市立圖書館，推動萌寶貝閱讀當家─嬰幼兒閱讀推廣活動。記者王淑君／攝影
新竹縣政府結合東元醫院、中國醫藥大學新竹附設醫院等8醫療院所與全縣13鄉鎮市立圖書館，推動萌寶貝閱讀當家─嬰幼兒閱讀推廣活動。記者王淑君／攝影
凡在新竹縣轄內8所醫療接生院所生產的父母任一方設籍竹縣，並完成竹縣公共圖書館辦證，即可獲得限量的新生兒閱讀禮袋。記者王淑君／攝影
凡在新竹縣轄內8所醫療接生院所生產的父母任一方設籍竹縣，並完成竹縣公共圖書館辦證，即可獲得限量的新生兒閱讀禮袋。記者王淑君／攝影
凡在新竹縣轄內8所醫療接生院所生產的父母任一方設籍竹縣，並完成竹縣公共圖書館辦證，即可獲得限量的新生兒閱讀禮袋。記者王淑君／攝影
凡在新竹縣轄內8所醫療接生院所生產的父母任一方設籍竹縣，並完成竹縣公共圖書館辦證，即可獲得限量的新生兒閱讀禮袋。記者王淑君／攝影

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