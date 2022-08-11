感念已故資深音樂教師林月嬌教育奉獻 告別式苗栗縣長頒褒揚狀

苗栗縣已故資深音樂教師林月嬌日前病逝，告別式在今天舉行，苗栗縣長徐耀昌出席致哀並頒發褒揚狀，感念她畢生對苗栗縣合唱音樂教育及藝術文化的奉獻。

苗栗縣政府發布新聞稿指出，林月嬌出生於民國29年，台北女子師範專科學校畢業，先後於苗栗縣豐田國小、尖山國小、六合國小、建國國小等多所學校任教，作育英才無數，其中任職於建國國小時一手創立合唱團，成為全國學生音樂大賽常勝軍。

林月嬌對音樂教育充滿熱情，公元2001年教職退休後，仍持續付出心血，義務指導社團，包含苗栗縣兒童合唱團、苗栗縣合唱團、頭份婦女合唱團、頭份佛光合唱團等團隊，也曾赴日本、新加坡、馬來西亞等地演出宣慰僑胞。

苗栗縣政府文化觀光局表示，林月嬌畢生無私奉獻在地音樂教學，但因年事已高，加上這2年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，她曾因跌倒身體健康每況愈下，7月底不幸病逝。

林月嬌的家屬今天在頭份市立殯儀館舉行告別式，徐耀昌會同苗栗縣文觀局長林彥甫、頭份市長羅雪珠、苗北藝文中心藝術總監林佳瑩等人出席致哀，並頒發苗栗縣政府褒揚狀，表彰林月嬌為苗栗縣深耕藝術教學、厚植文化涵養貢獻。

徐耀昌表示，林月嬌給予許多縣內合唱團體細心指導與耐心陪伴，讓更多人在音樂中找到樂趣，進而喜歡欣賞音樂，讓音樂走入生活，對於苗栗的藝術文化環境營造及人才培育，貢獻良多。