竹市仲夏藝文季 優人神鼓8月13日青草湖擊出力與美
2022新竹市仲夏藝文季第5場將於13日登場，新竹市政府今天表示，邀請優人神鼓團隊在青草湖展演「鼓聲圓滿」，透過擊鼓節奏與肢體動作，讓民眾感受力與美。
新竹市政府今天發布新聞稿指出，為讓民眾感受全新藝文體驗，這次邀請優人神鼓團隊前來，並在青草湖延伸出水面平台，新設主舞台區，結合自然環境演出。
文化局表示，在8月13日下午4時30分，優人神鼓將演出「鼓聲圓滿」，此主題由6支曲目集結而成，呈現擊鼓節奏力與速度，並以表演者的肢體動作、動靜間的覺知轉換，象徵匯聚群眾同心的正向力量。
代理市長陳章賢表示，仲夏藝文季第5場將在8月13日登場，邀請市民呼朋引伴，到青草湖畔品味山水、共享鼓樂，享受悠閒愜意的夏日午後。
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