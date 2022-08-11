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慈惠堂普度千份供品捐弱勢 鄭文燦：辦普度做公益

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
中壢慈惠堂中元普度法會祭拜盛大、1000多分供品將送各社福及弱勢家庭關懷。記者曾增勳／攝影
中壢慈惠堂中元普度法會祭拜盛大、1000多分供品將送各社福及弱勢家庭關懷。記者曾增勳／攝影

桃園市有71年歷史的中壢慈惠堂，今天下午舉辦第五屆母娘文化節中元普度法會，市長鄭文燦表示，母娘文化精神就是慈悲為懷、照顧世人，今年7000多人報名參加、1000份供品將捐贈分送社福團體及弱勢家庭，「辦普度做公益」關懷社會弱勢家庭。

中壢慈惠堂位於中壢鬧區，主祀瑤池金母娘娘，信眾香火鼎盛，每年農曆七月舉辦母娘文化節中元普度法會，信眾報名踴躍，20多年來每年普度法會供品分送社福機構、弱勢家庭關懷，今年供品將分送中壢、平鎮、觀音、新屋10多個社福機構和許多弱勢家庭。

鄭文燦夫婦、市議員徐景文、劉曾玉春及參選人魏筠等人祭拜，鄭文燦表示，每年母娘文化節包括東巡進香、遶境都是中壢地方宗教盛事，中元普度法會吸引很多中壢市民可祭拜，母娘文化精神代表慈悲為懷、照顧世人，今年拜供品1000多分送給弱勢團體，可說是辦普度做公益，該廟也提供中壢8個關懷據點便當關懷弱勢及獨居老人行善。

桃園市長鄭文燦夫婦（右四、五）和民代參加中壢慈惠堂中元普度法會祭拜。記者曾增勳／ 攝影
桃園市長鄭文燦夫婦（右四、五）和民代參加中壢慈惠堂中元普度法會祭拜。記者曾增勳／ 攝影
中壢慈惠堂中元普度法會祭拜盛大、1000多分供品將送各社福及弱勢家庭關懷。記者曾增勳／攝影
中壢慈惠堂中元普度法會祭拜盛大、1000多分供品將送各社福及弱勢家庭關懷。記者曾增勳／攝影

普度 法會 弱勢家庭

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