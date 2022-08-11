慈惠堂普度千份供品捐弱勢 鄭文燦：辦普度做公益

桃園市有71年歷史的中壢慈惠堂，今天下午舉辦第五屆母娘文化節中元普度法會，市長鄭文燦表示，母娘文化精神就是慈悲為懷、照顧世人，今年7000多人報名參加、1000份供品將捐贈分送社福團體及弱勢家庭，「辦普度做公益」關懷社會弱勢家庭。

中壢慈惠堂位於中壢鬧區，主祀瑤池金母娘娘，信眾香火鼎盛，每年農曆七月舉辦母娘文化節中元普度法會，信眾報名踴躍，20多年來每年普度法會供品分送社福機構、弱勢家庭關懷，今年供品將分送中壢、平鎮、觀音、新屋10多個社福機構和許多弱勢家庭。