預防119佔線 新竹市自動轉接報案人所轄分隊
新竹市府今天表示，消防局在10個消防分隊，建置派遣系統電腦電話整合授權、受理用數位話機等設備，以利119報案線路滿線時，能自動轉接至報案人所轄分隊，預防佔線問題。
新竹市政府今天發布新聞稿指出，大型廣域災害發生無法預測，有鑑於今年初303全台大停電事故時，部分縣市傳有119線路嚴重佔線情形，排擠民眾緊急救護及電梯受困求援電話，為避免類似情形再度發生，市府投入新台幣220萬元，建置119電話整合相關設備，在有大量話務時，將能自動溢流至外勤大隊協助接通，完善119電話進線量能。
代理市長陳章賢說，新竹市的119最高受理報案線路數，由23線提升至33線，讓民眾遇災時，求救電話能在第一時間得到受理與派遣，爭取更多黃金救援時間。
新竹市消防局指出，以往災害發生時，119電話大量湧入狀況，受理報案電話造成相當大負荷，現在只需於系統頁面點選啟動溢流，便可將待接電話溢流至各分隊，有效消化119電話並迅速建立相關資料，可減輕執勤員負擔，避免有急迫需求民眾打不通。
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