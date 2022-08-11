桃市府響應機車駕訓補助計畫 增加1500個名額

有鑑於駕訓班訓練計畫有助於強化民眾防衛性駕駛道路安全觀念，桃市府持續加碼補助機車駕訓計畫，今年再投入近200萬元，增加1500個補助名額，凡經過機車駕訓班訓練考取駕照者每名將獲得1300元訓練補助費。

桃園市政府也向市民朋友承諾若受理額滿將會持續加碼，以鼓勵未考取駕照的民眾踴躍報名。

根據交通部統計，桃園市今年1至5月機車占全市死傷交通事故人數八成，其中機車30日死亡人數約68人，占總交通事故死亡人數超過六成，每一起事故都至少造成一個家庭的破碎，車禍毀掉的不僅是當事人的未來，更有可能造成白髮人送黑髮人的人倫悲劇，因此騎車上路不可不慎。

交通部自2019年起推動「機車考照駕訓班訓練計畫」，並經陽明交通大學研究分析，經過機車駕訓班考取駕照民眾降低違規風險32%、肇事風險20%，顯示參加機車駕訓確實是能讓自己遠離道路風險的有效方式。

桃園市去年總計補助3219名民眾機車駕訓補助(公路總局新竹監理所1600名、桃園市政府1619名)，今年公路總局新竹監理所已核予桃園市3249名，為擴大補助名額，桃園市政府延續補助計畫，再投入近200萬元補助款，提供1500個補助名額，總計約4750名。

相較去年大幅增加47.6%，讓有需要的民眾不用擔心名額不足的問題。經統計至7月底已有2118名桃園市民獲得補助，有興趣的市民朋友請踴躍報名參加。