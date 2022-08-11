聽新聞
test
0:00 / 0:00
苗縣+690 今年累計確診人數逼近10萬大關
苗栗縣今天新增690例，今年累計本土案例達9萬9990人，人口占比確診率18.68%。
苗栗縣衛生局指出，目前縣內6個月至4歲嬰幼兒第1劑接種率達13.8%（全國平均14.7%）、5至11歲兒童第2劑接種率為44.3%（全國平均45.1%）、12至17歲第3劑接種率60.3%（全國平均57.6%）。
研究顯示兒童完成接種第2劑疫苗，對預防重症達80至90%保護力，預防 MIS-C有效性更可達90%以上，呼籲家中有嬰幼兒或兒童未完成疫苗接種，家長應儘速安排疫苗接種，讓家中小寶貝儘快獲得疫苗保護力，相關資訊可上衛生局全球資訊網查詢或洽詢幼兒疫苗合約院所電話預約。
苗栗縣75歲以上長輩第4劑疫苗接種率22.7%（全國平均28.3%），高齡長者完成接種第4劑疫苗可減少50%死亡風險，也減緩確診後的長新冠症狀。目前可接種第4劑對象包括50歲以上成人、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低且病情穩定者、醫事人員（包含醫事職登人員及醫事機構非醫事人員）、機場港埠、居家檢疫相關工作人員及航空機組員、船員、機構與社福照護系統相關工作人員等，呼籲符合接種對象請儘速進行接種。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言