苗縣+690 今年累計確診人數逼近10萬大關

苗栗縣今天新增690例，今年累計本土案例達9萬9990人，人口占比確診率18.68%。

苗栗縣衛生局指出，目前縣內6個月至4歲嬰幼兒第1劑接種率達13.8%（全國平均14.7%）、5至11歲兒童第2劑接種率為44.3%（全國平均45.1%）、12至17歲第3劑接種率60.3%（全國平均57.6%）。

研究顯示兒童完成接種第2劑疫苗，對預防重症達80至90%保護力，預防 MIS-C有效性更可達90%以上，呼籲家中有嬰幼兒或兒童未完成疫苗接種，家長應儘速安排疫苗接種，讓家中小寶貝儘快獲得疫苗保護力，相關資訊可上衛生局全球資訊網查詢或洽詢幼兒疫苗合約院所電話預約。