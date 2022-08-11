私人土地巷道遭阻路難行 地主、住戶同意調解

苗栗縣通霄鎮中山路21巷私設阻路案，公所今天上午10點派員強制排除障礙物，引發張姓地主不滿，認為該巷道是私有土地，也非既有巷道，公部門無權排除障礙物；現場有多位基層民意代表到場關切，地主最後同意先移除障礙物恢復通行，後續由調解委員會協調。

據了解，該巷道內有6戶透天住家，出口處有十餘公尺長土地原是張姓家族持分，10多年前由地主張建雲悉數購得為整筆土地，巷道內住戶形成袋地，通行爭議也浮出檯面，張更多次以擺放花盆、大型水缸阻礙車輛進出，僅留狹窄空間讓人、機車可通行。

地主張建雲說，原土地他持分面積小，其他持分人要賣地，他就要拆屋還地，逼不得已才買下所有土地。而該巷道用地既沒徵收，以前路面鋪設時有沒有取得地土同意，沒人知道，公部門也無法出具土地使用同意書；結果，縣府上月底來會勘後就認定是「既有巷道」，讓他無法認同。他強調，住戶可以袋地請求用租用買都可以，但用公權力強壓地主獻地給人車通行，公平正義何在？

李姓住戶說，巷道通行了3、40年，都沒有異議，張姓地主後來以植栽遭毀損為由，開始封路，去年過年前，還故意將路面挖掉，車子無法通行，讓他們氣憤不已，只好訴諸公權力。