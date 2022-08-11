質疑關埔國小新建校舍工程驗收進度 竹市府：如期使用

新竹市棒球場未驗收就開打引起全國譁然。如今開學在即，原預計7月底完工的竹市關埔國小新建校舍二期工程尚在趕工中，恐在來不及完成驗收的情況下，讓三百多名學童和老師進駐密集使用，時代力量議員林彥甫、蔡惠婷今開記者會，呼籲市府勿讓棒球場事件重蹈覆轍，若確定進度趕不及，應盡速思考因應方式。

對此，工務處回應，關埔國小新建校舍二期工程E棟及F棟校舍於2019年8月動工、今年7月19日竣工，於8月上旬啟動驗收作業，目前積極進行相關改善，預計8月底完成、取得使用執照，確保9月開學如期使用，絕不影響學生受教權益。

另外，E棟、F棟高年級校舍施工期間，皆落實三級品管制度，確保施工品質，並於開學啟用教室前，由工務處、教育處、施工廠商、監造單位及校方攜手，多方確認教室狀況並協調教室搬遷等整備工作。

對於關埔國小新建校舍二期工程遭部分民代誤導視聽，市府發言人楊汶璇指出，對這樣「先射箭再畫靶」動作感到遺憾，理解有人和市府同樣關心校園環境，但用危言聳聽的方式，只會造成家長師生擔憂，即便正逢選舉，這種手段也非為市民所樂見。

蔡惠婷表示，近日接獲多位家長陳情，棒球場事件讓家長們擔心暑假至今還在趕工的關埔國小二期校舍工程是否能及時在開學前完成驗收，讓高年級師生們使用。現在已經接近8月中，老師們也都還無法進到新教室進行前置準備作業，家長們不禁擔心是否來得及在8月29日開學前完成驗收作業。

蔡惠婷說，離開學只剩下17天，希望市府能公開說明校舍驗收進度，若確定進度趕不及，應思考因應方式，像是協助學校商借其他臨時教室空間。

林彥甫說，關埔國小校舍跟棒球場相似之處有三個，第一，總經費都超過11億，且都歷經多次設計變更。關埔校舍二期工程多達4次設計變更，工程費從 6.24 億元增加到7.87億元，如加上設計監造費、一期工程費及景觀工程費，總經費將超過11.24 億元。

第二，兩者最近一次契約變更都在完工日前不久，且金額皆超過千萬。棒球場統包工程契約變更在開打前10天，金額為 1700萬元，關埔校舍工程契約變更雖是在3個多月前，但金額高達5150萬元，也讓原本預計在5月底完工的二期工程延至7月底。而4000多萬元的關埔校舍景觀工程，從5月17日第一次招標，歷經5次流標，到7月20日仍無法順利標出。