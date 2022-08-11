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竹北光明商圈停車場啟用 美食一級戰區不怕找無車位

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
兒十公園正式通過驗收啟用，攀爬架溜滑梯最有挑戰性。記者巫鴻瑋／攝影
兒十公園正式通過驗收啟用，攀爬架溜滑梯最有挑戰性。記者巫鴻瑋／攝影

位於竹北市光明一路一帶的光明商圈，是新竹縣最著名的美食一級戰區，聚集多間大型餐廳，不過長久以來遭詬病停車位難找，縣府今正式啟用光明商圈停車場，超過3百個停車位，自信能滿足民眾需求，同時一旁的兒十公園也開放，要讓民眾方便停車、好吃好玩。

縣府表示，因光明商圈設有多間餐廳、診所及銀行，尖峰時段路邊停車常一位難求，不僅造成違規停車情形嚴重，且阻礙商圈發展，為了改善停車位不足情況，2019年正式在文化福德宮旁的停6停車場動工興建地下立體停車場。

光明商圈地下立體停車場包含地面及地下2層停車空間，總計汽車停車位有362格，且當中還包含6格電動車充電車格，機車停車位也設有76格，是原本平面停車場停車格數的3倍以上，預估可大幅緩解商圈停車困難問題。

停車場從今天起試營運免停車費，9月1日起才會開始收費，不過收費後每小時停車費仍只要20元，且當日最高收費120元，縣府希望民眾前來光明商圈多利用停車場停車，勿違規停車造成商圈交通堵塞、混亂。

此外，緊鄰停車場的兒十公園今天也一併正式開放，重新打造成全齡化的共融式公園，不僅設施遊具全部更新，當中最吸睛的當屬旋轉椅、攀爬架溜滑梯、彈跳床等，縣長楊文科更希望大小朋友能前來體驗遊玩，家長停車也方便，玩完還能順便在商圈吃美食。

鳥巢鞦韆是公園內一大特色。記者巫鴻瑋／攝影
鳥巢鞦韆是公園內一大特色。記者巫鴻瑋／攝影
光明商圈停車場啟用，未來民眾前來逛街用餐，不怕停車位難尋。記者巫鴻瑋／攝影
光明商圈停車場啟用，未來民眾前來逛街用餐，不怕停車位難尋。記者巫鴻瑋／攝影
光明商圈地下立體停車場共有超過300格停車位，是改建前的3.5倍。記者巫鴻瑋／攝影
光明商圈地下立體停車場共有超過300格停車位，是改建前的3.5倍。記者巫鴻瑋／攝影

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