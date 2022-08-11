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竹市中元城隍祭明天壓軸「遶境賑孤」 交通管制看這裡

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市中元城隍祭遶境賑孤路線圖。圖／市府提供
新竹市中元城隍祭遶境賑孤路線圖。圖／市府提供

新竹市2022竹塹中元城隍祭系列活動今年復辦，繼昨晚舉行「查夜暗訪，祈福平安」系列活動後，明天將舉行壓軸「城隍威巡，遶境賑孤」。市府提醒民眾留意城隍廟周邊中山路、東門街一帶的封路、交通管制措施，並配合現場人員引導、提前改道。

2022竹塹中元城隍祭4大活動分別為國曆7月28日的「福門大開，神鬼啟航」、國曆7月29日（農曆7月1日）「揪團夯枷，消災解厄」、國曆8月10日（農曆7月13日）「查夜暗訪，祈福平安」，以及國曆8月12日（農曆7月15日）「城隍威巡，遶境賑孤」。

前3場活動吸引不少民眾熱烈參與，明天（12日）下午1點輪到城隍祭壓軸重頭戲「城隍威巡，遶境賑孤」，都城隍爺公將率領各地宮廟陣頭，從新竹都城隍廟出發，遶境隊伍預計將綿延幾公里，沿途也會有信徒擺出香案迎接，呈現地方民俗熱鬧氣氛。

市府交通處指出，為配合「城隍威巡，遶境賑孤」活動，12日9時至24時東門街（中山路－中央路）封路管制；9時至24時中山路（中正路－西大路）封路管制；13時至19時的竹蓮街（南大路－興竹街）則為交通管制。

交通處提醒，請用路人提前做好行程規畫，避開交通管制路段行駛，並依現場交通指揮人員導引，小心慢行；活動範圍周邊道路將視實際情況實施彈性交通管制。

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