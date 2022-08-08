快訊

裴洛西訪台是個錯誤？拜登首回應「台海危機」：這是她的決定

南韓首爾晚間暴雨！成人半身慘遭淹沒 地鐵站變成「大瀑布」

疑共軍飛行器 今晚大舉侵入金馬防區禁制水域上空

「苗栗火車頭園區」空橋工安惹議 站方促承包商改善

中央社／ 苗栗縣8日電

連接苗栗火車站的「苗栗火車頭園區」工程施工中，有民眾反映，工程中的空橋施工圍籬簡陋、照明不足，恐造成行經旅客受傷。站方今天指出，將向施工單位反映進行改善。

讀者尤姓女子向媒體投訴表示，日前晚間8時許，搭乘台鐵列車到苗栗車站，自西站出站後「沿著施工圍籬走出來烏漆嘛黑根本沒有照明」，天色昏暗，老人、小孩提著行李容易跌倒。

記者實地前往發現，因應空橋施工，旅客要前往西站位於1樓的廁所、無障礙電梯時，都必需從空橋下僅約1米寬的臨時通道經過。

尤姓女子指出，通道只以簡便黑色麻布像窗簾一樣圍起來，上方未設置防護網，擔心工程的鋼筋、螺絲會隨時可能掉落，加上西站風勢本就很大，「還以為到了第三世界落後國家車站」。

尤姓女子反映，苗栗火車站西站時鐘拆除許久，至今未裝回；車站月台須先上樓再下樓，以及第1月台閘門只出不進、舊車站大廳沒有冷氣等問題，引發旅客埋怨。

對此，台鐵苗栗站站長吳兆迪告訴中央社記者，讀者反映施工部分為「苗栗火車頭園區」連接西站2樓平台空橋工程，因施工設置臨時通道，相關圍籬、照明亮度若有不足，會轉請施工單位加強改善。

吳兆迪指出，苗栗火車站因採跨站式站房設計，剪收票口都在樓上，車站設有無障礙電梯；至於第1月台是基於便民，向上級爭取1台刷卡機，讓持悠遊卡等票證旅客可就近出站。

另外，冷氣部分，目前僅能就東、西側玻璃帷幕加裝隔熱貼紙，局內也已採購2台大型水冷扇，近期也請廠商評估加裝2台大型排風扇，加強降溫及空氣流通。

「苗栗火車頭園區」範圍約1.8公頃，整體計畫涉及台鐵局、營建署等不同部會。

火車站 台鐵 苗栗縣

延伸閱讀

站路口舉牌拜票 苗栗縣長參選人謝福弘被酸抄襲

彰化延平公園地下停車場工程進度超前 連夜灌模創紀錄

大貨車司機打瞌睡追撞工程車 國1北上苗栗頭份大塞車

苗栗10大路科技執法將上路 違規取締重點苗警報你知

相關新聞

桃園白玉海岸出海口「打卡秘境」夯 消防大秀拋繩救溺

桃園市觀音區白玉海岸附近大堀溪出海口近年成為知名打卡秘境，吸引不少網美駐足留影，但當地水流流速不定，是易溺水場所，因此消...

不忘客家！甘耀明「成為真正的人」 獲香港紅樓夢首獎

客家文學家甘耀明創作結合台灣歷史、山林文化，並不忘客家元素，獅潭鄉開拓史的「屙屎嚇番」傳說都入書，去年4月發表最新長篇小...

中壢「大時鐘」7億整修攤商全退場 地方憂成蚊子館

桃市府推動市場活化，但耗資7億整修的中壢第一公有市場「大時鐘」，可能延期開幕，原有98家攤商也全數退場，引發質疑。同樣花...

桃園長照服務 支托三明治族的照顧負荷

桃園市政府衛生局提供喘息服務，劉先生要照顧87歲老父親，也是3位孩子的爸爸，他感謝桃園市長期照顧管理中心協助他申請居家服...

普度慶中元 「澎湃」桃衛生局抽查2件進口水果殘留農藥

中元普度是每年重要的祭祀慶典盛事，為讓民眾能拜誠心、懷敬心、食安心，桃園衛生局日前在轄內各大賣場、超市、果菜批發市場、網...

新竹血庫告急 楊文科率縣府團隊挽袖捐血展現義民精神

新竹捐血中心血液庫存量告急，但醫療用血需求未減，使得安全庫存量僅能維持4到5天，捐血中心表示是受疫情影響捐血活動減少，導...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。