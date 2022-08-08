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不忘客家！甘耀明「成為真正的人」 獲香港紅樓夢首獎

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
客家文學家甘耀明最新小說「成為真正的人」，一舉獲得香港第9屆「紅樓夢獎」首獎等獎項，文壇大放異彩。圖／甘耀明提供
客家文學家甘耀明最新小說「成為真正的人」，一舉獲得香港第9屆「紅樓夢獎」首獎等獎項，文壇大放異彩。圖／甘耀明提供

客家文學家甘耀明創作結合台灣歷史、山林文化，並不忘客家元素，獅潭鄉開拓史的「屙屎嚇番」傳說都入書，去年4月發表最新長篇小說「成為真正的人」，一舉獲得香港第9屆「紅樓夢獎」首獎等獎項，文壇大放異彩。

50歲甘耀明出生苗栗縣獅潭鄉，7歲搬到苗栗市居住，出社會工作擔任記者、老師，回小山村老家團聚祭祖，也成為創作靈感來源，早期作品充滿客家色彩，後來成功結合台灣歷史、山林文化，加入客家元素，「成為真正的人」大放異彩。

「成為真正的人」發表後，去年在台灣獲得Openbook好書獎，今年台北國際書展大獎、第九屆聯合報文學大獎，最近更勇奪香港紅樓夢獎首獎，紅樓夢獎是香港浸會大學文學院2005年創立的文學獎，表揚全世界的優秀華文長篇小說，獎金30萬港幣。

甘耀明表示，他從2003年開始創作短篇、長篇小說，及散文、客家童謠，小說常常以苗栗為場景，第一本小說「神祕列車」書寫台灣鐵路舊山線勝興站，2009年成名作「殺鬼」也融入苗栗歷史與文化，2010年「喪禮上的故事」，更有「屙屎嚇番」的鄉野傳說。

2015年「邦查女孩」是甘耀明從充滿客家色彩的創作，轉型到台灣歷史、山林文化的作品，去年「成為真正的人」雖場景在台東縣三叉山，主角是布農族，也不忘客家女孩配角，情節融入藍衫、醃菜等客家元素。

甘耀明說，他有25年的生活，浸潤在苗栗客家環境，客家元素成了創作的儀式及辨識度，「『成為真正的人』得獎帶點運氣」，他會持續精進，讓更多人看見客家。

客家文學家甘耀明最新小說「成為真正的人」，一舉獲得香港第9屆「紅樓夢獎」首獎等獎項，文壇大放異彩。圖／甘耀明提供
客家文學家甘耀明最新小說「成為真正的人」，一舉獲得香港第9屆「紅樓夢獎」首獎等獎項，文壇大放異彩。圖／甘耀明提供

甘耀明 紅樓夢 香港 苗栗縣

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