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中壢「大時鐘」7億整修攤商全退場 地方憂成蚊子館

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
中壢第一公有市場「大時鐘」原有98家攤商全數退場，引發質疑。記者朱冠諭／攝影
中壢第一公有市場「大時鐘」原有98家攤商全數退場，引發質疑。記者朱冠諭／攝影

桃市府推動市場活化，但耗資7億整修的中壢第一公有市場「大時鐘」，可能延期開幕，原有98家攤商也全數退場，引發質疑。同樣花費7億重建的東門市場，更被批評形同「全聯大樓」，人流少、生意差、招商不順，進駐攤商欲哭無淚。市府經發局表示，現在市場都會朝向多元化經營，也會加強市場行銷活動，提高曝光度。

中壢第一公有零售市場因列為危樓2017年拆除重建，2021年底完工，地方期盼重新啟用後，帶動鄰近商圈發展。不過議員葉明月質疑，大時鐘原訂10月開幕，為何又延到年底？花鉅資改建，整棟樓卻都由餐飲業者進駐，若無法發揮經濟效益，豈不是又變蚊子館

議員徐景文也好奇，原有98家攤商全數退場，未來該何去何從？市場委外經營，若沒有引進連鎖品牌，如何吸引顧客上門。

經發局長郭裕信回應，中壢第一公有市場委由麗陽公司經營，6月點交，因配合廠商裝修，預計延到11月營運；麗陽團隊經營百貨商場、美食街多年，招商能力強，相信能吸引許多連鎖品牌進駐。

市場科長陳珏寧表示，原有攤商多數已轉行或轉移陣地，市府會提供80萬元退場補助；未來1樓規畫美食街，2、3樓作主題餐廳，4樓由社會局社服中心進駐，5、6樓規畫為客家局文創空間。

但去年10月啟用的東門市場，過了將近1年，人潮依舊稀落。議員黃婉如批評，東門市場根本變成「全聯大樓」，民眾只知道有全聯，卻不知道有20家攤商進駐，甚至還有空間閒置，市府要認真思考生意不好的原因。

經發局表示，市府將在東門市場舉辦「好市採購月」行銷活動，先前特別邀請專家，為1樓攤商培訓經營、商品陳列、攝影技巧等技巧，強化競爭力；今年市府替20個攤商做燈箱招牌，設置在靠春日路的花圃上提高曝光度，未來也將持續輔導攤商，拓展數位行銷和線上訂單服務，期盼帶動攤商發展。

東門市場美食街僅20攤進駐，議員黃婉如批評根本已成「全聯大樓」。記者朱冠諭／攝影
東門市場美食街僅20攤進駐，議員黃婉如批評根本已成「全聯大樓」。記者朱冠諭／攝影

蚊子館 桃園

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