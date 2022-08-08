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竹縣義民祭13日上演千人挑擔 展現創新挑擔舞

中央社／ 新竹縣8日電

竹縣府今天表示，義民祭將於13日以「千人挑擔敬義民」揭幕，挑擔隊伍由新埔聯庄輪值祭典區內8個里的居民組成，將帶來挑擔舞，傳遞「擔擔薪傳」理念，展現客家義民精神。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，客家人的年度盛事義民祭將於13日正式登場，今年是義民廟第234屆祭典，從義民爺迎神到祭典區後，開始系列活動，每年千人挑擔活動是義民祭的重頭戲之一，重現過往客家先民挑擔奉飯情景。

縣長楊文科表示，今年由新埔花燈文創協會承辦千人挑擔活動，邀集輪值祭典區在地鄉親共同參與，並由築夢舞集總監徐夢月擔任編舞，以「凝聚」、「傳承」為主軸，設計創新「義民挑擔舞」，傳遞「擔擔薪傳」設計理念，藉由祭典區內的社區民眾老中青三代共同參與，營造新埔鎮居民共同記憶。

花燈文創協會理事長蔡榮光說，千人挑擔活動，由祭典區範圍的新埔鎮四座里、新埔里、新生里、新民里、田新里、旱坑里、寶石里、內立里等共8個里的居民，以及花燈文創協會、築夢舞集共約350人，用新埔辦喜事的概念演出挑擔儀式。

蔡榮光說，隊伍從13日上午10時從新埔鎮褒忠橋出發，由9隻裝飾創意神豬帶頭領隊，其中最大的一隻將高達2層樓高，場面壯觀，眾人一邊喊出「敬天、敬地、敬義民」口號，一邊表演挑擔舞，前往義民廟，也代表傳承客家義民精神。

文創 花燈 義民祭 新竹 楊文科

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