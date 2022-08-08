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桃園長照服務 支托三明治族的照顧負荷

聯合報／ 記者賴佩璇／桃園即時報導
劉先生要照顧87歲老父親，也是3位孩子的爸爸，他感謝桃園市長期照顧管理中心協助他申請居家服務、專業服務以及喘息服務的使用。圖／桃園市政府衛生局提供
劉先生要照顧87歲老父親，也是3位孩子的爸爸，他感謝桃園市長期照顧管理中心協助他申請居家服務、專業服務以及喘息服務的使用。圖／桃園市政府衛生局提供

桃園市政府衛生局提供喘息服務，劉先生要照顧87歲老父親，也是3位孩子的爸爸，他感謝桃園市長期照顧管理中心協助他申請居家服務、專業服務以及喘息服務的使用。

劉先生表示，3年多來，居服人員協助父親居家服務，專業人員教導父親如何肢體活動，現在父親也能執行簡單家務，漸漸重拾信心與自我認同。

劉先生指出，喘息服務也提供身為主要照顧者的自己有喘息、空閒的時刻，同時做好自己身為父親的角色，直呼長照服務是自己最好的父親節禮物。

根據桃園市照顧管理中心的統計，接受長照服務的家庭中，有4成主要照顧者是男性，父親節前夕，桃園市衛生局呼籲，在男兒當自強的社會期待下，也能適當運用長照資源。

例如：照顧及專業服務、交通接送服務、輔具及居家無障礙環境改善以及喘息服務，幫助主要照顧者兼顧人子與人父雙重角色，也照顧自己的身心健康。

桃園市衛生局表示，依衛生福利部推估，今年桃園市長期照護需求人口數為6萬6079人，目前已有超過6成的需求人口接受長照服務。每位需要長照服務的個案，背後都可能是已背負身心壓力主要照顧者。

桃園市衛生局提醒身為主要照顧者的民眾，可以善加使用長照服務資源，減輕照顧負擔，而對已有聘請外籍看護者，也開放申請專業服務、交通接送、輔具及居家無障礙環境及喘息服務。

符合資格的民眾，經由照顧管理專員到府評估後，符合失能等級，可依等級計算補助額度，民眾僅需依福利身分別部分負擔或全額補助。

父親節到來，桃園市衛生局提醒男性照顧者，照顧家中長輩及孩子的同時，善用政府長照資源，別忘了照顧自己，桃園市長照服務為您溫暖支托減輕您的照顧負荷。民眾如果有關於長期照護資源相關問題，只需於上班時間撥打1966，即有專人接聽提供諮詢。

桃園市長 衛生局 長照

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