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普度慶中元 「澎湃」桃衛生局抽查2件進口水果殘留農藥
中元普度是每年重要的祭祀慶典盛事，為讓民眾能拜誠心、懷敬心、食安心，桃園衛生局日前在轄內各大賣場、超市、果菜批發市場、網購平台等場域，抽驗水果、素食、米麵製品、肉類加工品、豆製品、醃漬蔬菜、包裝水及休閒食品等總計245件，其中有2件進口水果檢出農藥殘留不符規定，已移請來源所轄衛生局查處。
抽驗結果公布於衛生局網站及桃食安心資訊平台(https://food-safety.tycg.gov.tw/)「新聞稿」區供民眾參考。
衛生局說明，本次抽驗245件產品中，有2件在網購平台抽驗的進口水果檢出農藥殘留超過容許量標準，分別為「水蜜桃」檢出「馬拉松(Malathion) 0.12 ppm（容許量：0.01 ppm）」及「葡萄」檢出「Pyribencarb 0.28 ppm（容許量：不得檢出）」，涉違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款規定，依同法第44條可處6萬元以上2億元以下罰鍰。
衛生局提醒民眾，在準備澎湃供品時，應選購信譽良好的店家，選擇有明確標示、來源清楚的食品，且祭拜時避免供品長時間暴曬，造成微生物滋生，普度後的菜餚也應避免在室溫放太久，食用前應充分加熱並盡快食用，以預防食品中毒。
另祭拜時建議民眾可自備或自製簡易插香器，避免以香直接插入供品內而使食品遭受香腳色素、香灰汙染及外包裝受損，以確保食品衛生安全。如有因消費問題或任何爭議，可撥打0800-285-000或1950消費者服務專線，向衛生局或本市消費者服務中心申訴。
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