快訊

共艦是否進入我24浬鄰接區？ 國防部：未進入我領海

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新竹血庫告急 楊文科率縣府團隊挽袖捐血展現義民精神

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣政府今天有100多人主動捐血，要展現義民精神也緩解血庫緊張。圖／縣府提供
新竹縣政府今天有100多人主動捐血，要展現義民精神也緩解血庫緊張。圖／縣府提供

新竹捐血中心血液庫存量告急，但醫療用血需求未減，使得安全庫存量僅能維持4到5天，捐血中心表示是受疫情影響捐血活動減少，導致整體血液存量減少超過一半，雖近期隨疫情漸緩有稍緩解，但仍盼有熱血的民眾與企業能挽袖救人。

新竹捐血中心表示，新竹地區每天的醫療用血需求高達300到330袋之間，不過因受到4月以來疫情影響，許多外展的捐血活動都不如往年頻繁，且捐血民眾也減少，使得血庫的存量逐漸用罄，離安全存量7到10天有落差，因此近期不斷呼籲企業能號召員工捐血救人。

縣長楊文科得知血庫告急的訊息後，今天上午也特地率縣政府團隊的一級主管及同仁前往府前廣場的捐血車捐血，希望透過響應捐血緩解血庫緊張，也鼓勵民眾響應，緩解新竹地區的「缺血警報」。

楊文科表示，因疫情影響，負責桃竹竹苗地區的新竹捐血中心血液庫存量不足，縣府號召同仁響應捐血，今天預計有100多人挽袖捐熱血「希望大家一起捐血，救人一命，功德無量。」

新竹捐血中心主任王雲龍表示，這一年多來，全國各捐血中心都是處於血液庫存量嚴重不足的情況，捐血中心不斷積極邀請社會公益團體協助舉辦捐血活動，但因血液有保存期限，持續舉辦捐血活動，才能維持血液供給。

王雲龍說，血庫現況幾乎無法維持，頂多4到5天就已經很不錯，但醫療用血並沒有減少，所以對中心控制用血壓力不小，還好近期疫情趨緩，公司行號有陸續加入捐血行列，讓庫存量稍有好轉。

縣府人事處指出，鼓勵爸爸們在父親節這幾天能挽袖捐血，展現父親的「熱血使命感」，更響應即將到來的義民祭義民精神「義民熱血」，捐血現場則備有紀念品及熱量補給品，盼能提高民眾捐血意願。

捐血中心 新竹 疫情

延伸閱讀

余雅倩赴日奪鏈球金牌 今返新竹母校勉勵學弟妹

新竹縣力推客語環境覆蓋與傳承 客語薪傳師功不可沒

全國義民祭在新竹縣 展現客家文化

為第234年義民祭暖身 楊文科與民眾體驗挑扁擔

相關新聞

桃園首例捷運土地開發案 正式公告招商

桃園首例捷運土地開發案「桃園市大眾捷運系統捷運機場線山鼻站A10車站專用區土地開發案」，已於7月22日正式公告招商，今日...

桃園長照服務 支托三明治族的照顧負荷

桃園市政府衛生局提供喘息服務，劉先生要照顧87歲老父親，也是3位孩子的爸爸，他感謝桃園市長期照顧管理中心協助他申請居家服...

普度慶中元 「澎湃」桃衛生局抽查2件進口水果殘留農藥

中元普度是每年重要的祭祀慶典盛事，為讓民眾能拜誠心、懷敬心、食安心，桃園衛生局日前在轄內各大賣場、超市、果菜批發市場、網...

新竹血庫告急 楊文科率縣府團隊挽袖捐血展現義民精神

新竹捐血中心血液庫存量告急，但醫療用血需求未減，使得安全庫存量僅能維持4到5天，捐血中心表示是受疫情影響捐血活動減少，導...

司法公園綠美化工程開工典禮 MOU簽署儀式

為積極開闢桃園市內都市計畫公園用地，並活化運用國有土地，桃園市政府與農委會農田水利署，共同合作開闢中路地區司法公園，於今...

大園仁壽宮中元繞境登場 留意8處路口將交管封閉

中元節將至，桃園市大園區仁壽宮將在11日晚上舉辦慶讚中元慶典，會有繞境及放水燈活動，大園警方今宣布屆時會封閉中正東路與新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。