新竹血庫告急 楊文科率縣府團隊挽袖捐血展現義民精神

新竹捐血中心血液庫存量告急，但醫療用血需求未減，使得安全庫存量僅能維持4到5天，捐血中心表示是受疫情影響捐血活動減少，導致整體血液存量減少超過一半，雖近期隨疫情漸緩有稍緩解，但仍盼有熱血的民眾與企業能挽袖救人。

新竹捐血中心表示，新竹地區每天的醫療用血需求高達300到330袋之間，不過因受到4月以來疫情影響，許多外展的捐血活動都不如往年頻繁，且捐血民眾也減少，使得血庫的存量逐漸用罄，離安全存量7到10天有落差，因此近期不斷呼籲企業能號召員工捐血救人。

縣長楊文科得知血庫告急的訊息後，今天上午也特地率縣政府團隊的一級主管及同仁前往府前廣場的捐血車捐血，希望透過響應捐血緩解血庫緊張，也鼓勵民眾響應，緩解新竹地區的「缺血警報」。

楊文科表示，因疫情影響，負責桃竹竹苗地區的新竹捐血中心血液庫存量不足，縣府號召同仁響應捐血，今天預計有100多人挽袖捐熱血「希望大家一起捐血，救人一命，功德無量。」

新竹捐血中心主任王雲龍表示，這一年多來，全國各捐血中心都是處於血液庫存量嚴重不足的情況，捐血中心不斷積極邀請社會公益團體協助舉辦捐血活動，但因血液有保存期限，持續舉辦捐血活動，才能維持血液供給。

王雲龍說，血庫現況幾乎無法維持，頂多4到5天就已經很不錯，但醫療用血並沒有減少，所以對中心控制用血壓力不小，還好近期疫情趨緩，公司行號有陸續加入捐血行列，讓庫存量稍有好轉。

縣府人事處指出，鼓勵爸爸們在父親節這幾天能挽袖捐血，展現父親的「熱血使命感」，更響應即將到來的義民祭義民精神「義民熱血」，捐血現場則備有紀念品及熱量補給品，盼能提高民眾捐血意願。