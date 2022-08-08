司法公園綠美化工程開工典禮 MOU簽署儀式

為積極開闢桃園市內都市計畫公園用地，並活化運用國有土地，桃園市政府與農委會農田水利署，共同合作開闢中路地區司法公園，於今上午舉辦開工典禮，同時簽署「司法公園綠美化合作備忘錄」，也邀請桃園地檢署進行見證，結合司法園區與綠地休憩空間，打造美好環境讓桃園市民享有更佳的休閒及洽公環境。

桃園市長鄭文燦今上午出席「桃園區司法公園綠美化工程開工典禮暨MOU簽署儀式」，基地位於中路重劃區都市計畫公園及行政區用地，鄰近桃園交流道、市區公車網絡，周邊交通四通八達。

工務局指出，基地占地約4公頃，由市府與農田水利署共同合作，農水署將管有土地交予桃園市政府進行綠美化開闢，北側公園用地除綠美化及人行散步休憩空間外，也規劃設置汽機車停車場(機車：123格/汽車62格)、預留YouBike租借站、廁所等服務設施。

工務局表示，南側行政區以人行步道與植栽綠化為主，全案將分為兩期分區開闢，本次優先開闢北側公園用地(約兩公頃)，預計於今年12月完工。

利用閒置國有土地打造城市新亮點，結合當地建設、行政機關、交通及觀光，促進當地發展，未來將可提供前來司法園區的洽公民眾及周邊住民等使用。

對於當地居民及洽公民眾來說將更加便利，桃園市政府未來將持續秉持重視公共使用的精神，以創造公共空間更多元的價值，讓桃園市成為好居住好生活的幸福城市。

鄭文燦表示，發展更多的公園綠地，提供市民更好的綠色休閒空間，這是市府八年努力的目標，司法園區是屬於中路重劃區，農田水利署所配回的土地有四公頃，提供兩公頃是公園用地，兩公頃是機關用地。

桃園市政府跟農水署合作，公園用地作為第一期，兩公頃闢建為一個司法公園，未來會有植栽、夜間照明步道，也會有停車場以及YouBike的租賃站，對於洽公民眾及司法園區的司法人員，都是一個福音。

鄭文燦指出，這個公園會進行第二期，第二期明年再開始，第一期會在今年12月完工，目前整個新的司法園區大家已經很習慣了，2017年啟用到現在，周邊地區還興建了中路1號、3號、4號社宅，相信會讓中路地區更加便利，更加繁榮。中路地區還有其他建設在進行，希望打造中路成為一個優質的生活圈。