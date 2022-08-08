聽新聞
test
0:00 / 0:00
大園仁壽宮中元繞境登場 留意8處路口將交管封閉
中元節將至，桃園市大園區仁壽宮將在11日晚上舉辦慶讚中元慶典，會有繞境及放水燈活動，大園警方今宣布屆時會封閉中正東路與新生路口、中正西路與中山北路口等8處路口，呼籲民眾配合疏導，提前改道。
大園分局表示，繞境車隊將於11日18時許自大園區中正二、三街路段附近集結出發，沿途行經中山南路、中山北路、中正東路、中華路、新生路、國際路、民生南路及仁壽路等路段，由於當天隊伍還有水燈車、神轎及陣頭表演等陣容，車速較緩慢，警方將派員在沿線疏導交通，請用路人遵守各路口執勤員警或義交指揮。
為避免仁壽宮廟口前交通堵塞，警方將在11日18時起至24時止實施部分路口交通管制，包括中正東路與新生路口、中正西路與中山北路口、中正西路與新興路口、大觀路與新興路口、中山北路與仁壽街口(單行道)、大觀路與中山北路口、中華路與中山北路口、中華路與新生路口等8處都將封閉。
警方指出，封閉路口範圍內道路將視狀況作必要彈性管制，除公車、消防車、救護車、其他緊急救援車輛、活動作業車輛及當地住戶外，其餘車輛禁止進入，管制範圍及時間並視現場狀況機動調整提早或延後解除管制。
警方呼籲駕駛人，自大園交流道下沿中正東路往市區方向，如遇到交通壅塞車流回堵時，請配合管制提早於中正東路與民生南路口右轉往民生南路方向行駛；中山南路往市區車流回堵時，亦請提早於中山南路與和平東路口，左轉和平西路或右轉往和平東路方向行駛，以避免車流堵塞。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言