桃園首例捷運土地開發案 正式公告招商
桃園首例捷運土地開發案「桃園市大眾捷運系統捷運機場線山鼻站A10車站專用區土地開發案」，已於7月22日正式公告招商，今日由桃園市長鄭文燦主持招商說明會，並檢廉見證下成立廉政平台，宣示辦理開發案公平、公正、公開的決心。
今天同時邀請廉政署長莊榮松、桃園地檢署檢察長俞秀端、桃園市調查處長廖榮旭等機關首長正式啟動廉政平台，宣示市府辦理捷運開發案公平、公正、公開的決心。該土地開發案預估總投資金額達13.21億元。
桃園市長鄭文燦表示，今天是機場A10站山鼻站的招商說明會，這個基地有1500坪，原則上可以蓋到九層樓，地下三層樓。總投資金額會超過13億元，對於整個山鼻重劃區的發展會很有幫助。
因為山鼻站離林口只有十分鐘，到桃園機場也不到十分鐘，到南崁也是十分鐘的距離，未來是一個很好的生活圈，希望A10站的聯開案可以帶動整個山鼻重劃區的發展。
鄭文燦指出，另外，今天也成立了一個廉政平台，希望跟廉政署、地檢署、調查處以及台灣透明組織來合作，希望能夠用資訊透明、行政公開的方式，能夠讓所有的投資人放心，也可以讓公務員勇於去承擔，能夠評選出最好的廠商，不受任何外力的干涉。
對於整個投標環境一定有幫助。這是第二個廉政平台，桃園市政府在航空城的區段徵收工程已經成立第一個廉政平台，效果很好，會把很多不當的干涉排除掉。
桃園市政府捷運工程局長陳文德表示，A10案開發基地緊鄰捷運機場線山鼻站，往北連結林口與臺北都會區，往南可至桃園國際機場及青埔高鐵站，未來也可透過A11坑口站轉乘捷運綠線到達市中心。
基地面積約1512坪，可興建地上9層及地下3層複合式開發大樓，總開發量體約1.3萬坪，將引進商業、辦公、住宅與酒店式公寓使用，並設置轉乘停車場及連通道及出入口等捷運設施，滿足捷運旅客在此區的轉乘及停車需求。
陳文德說明，本開發案將引領基地緊鄰三塊商業區，為打造蘆竹新核心發展地區。未來將透過連通道與北側車站、東側廣（停）用地串聯，並配合商業區開發及廣（停）用地多目標使用，帶動整體區域發展。
本案件已於7月22日正式公告上網，投資申請訂於今年12月5日截止收件，預計最快明年上半年完成評選及簽約後由投資人辦理土開大樓興建設計，期許公私協力共同打造蘆竹新核心。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言