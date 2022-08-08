桃園首例捷運土地開發案 正式公告招商

桃園首例捷運土地開發案「桃園市大眾捷運系統捷運機場線山鼻站A10車站專用區土地開發案」，已於7月22日正式公告招商，今日由桃園市長鄭文燦主持招商說明會，並檢廉見證下成立廉政平台，宣示辦理開發案公平、公正、公開的決心。

今天同時邀請廉政署長莊榮松、桃園地檢署檢察長俞秀端、桃園市調查處長廖榮旭等機關首長正式啟動廉政平台，宣示市府辦理捷運開發案公平、公正、公開的決心。該土地開發案預估總投資金額達13.21億元。

桃園市長鄭文燦表示，今天是機場A10站山鼻站的招商說明會，這個基地有1500坪，原則上可以蓋到九層樓，地下三層樓。總投資金額會超過13億元，對於整個山鼻重劃區的發展會很有幫助。

因為山鼻站離林口只有十分鐘，到桃園機場也不到十分鐘，到南崁也是十分鐘的距離，未來是一個很好的生活圈，希望A10站的聯開案可以帶動整個山鼻重劃區的發展。

鄭文燦指出，另外，今天也成立了一個廉政平台，希望跟廉政署、地檢署、調查處以及台灣透明組織來合作，希望能夠用資訊透明、行政公開的方式，能夠讓所有的投資人放心，也可以讓公務員勇於去承擔，能夠評選出最好的廠商，不受任何外力的干涉。

對於整個投標環境一定有幫助。這是第二個廉政平台，桃園市政府在航空城的區段徵收工程已經成立第一個廉政平台，效果很好，會把很多不當的干涉排除掉。

桃園市政府捷運工程局長陳文德表示，A10案開發基地緊鄰捷運機場線山鼻站，往北連結林口與臺北都會區，往南可至桃園國際機場及青埔高鐵站，未來也可透過A11坑口站轉乘捷運綠線到達市中心。

基地面積約1512坪，可興建地上9層及地下3層複合式開發大樓，總開發量體約1.3萬坪，將引進商業、辦公、住宅與酒店式公寓使用，並設置轉乘停車場及連通道及出入口等捷運設施，滿足捷運旅客在此區的轉乘及停車需求。

陳文德說明，本開發案將引領基地緊鄰三塊商業區，為打造蘆竹新核心發展地區。未來將透過連通道與北側車站、東側廣（停）用地串聯，並配合商業區開發及廣（停）用地多目標使用，帶動整體區域發展。