竹市推長期臥床者原床沐浴 一通電話「澡」回幸福

洗澡看似件簡單，對長年臥床者卻是一大挑戰。新竹市府媒合3家居家長期機構，提供長照民眾原床泡澡（全身式沐浴）服務，讓失能身障者和失能長者免移位，就能重拾沐浴體驗，依民眾身份福利別不同，每次只需部分負擔約16至52元。市府指出，有長照服務需求者，只要撥長照專線1966就能申請到宅沐浴、原床沐浴。

代理市長陳章賢表示，對家有失能身障長期臥床需要照顧的民眾而言，身體清潔是照顧過程中一大挑戰，移動失能者到浴室洗澡，不但耗時費力，也可能伴隨跌倒意外風險。

為幫助失能身障者與失能長者有更舒適的沐浴服務，竹市提供到宅沐浴、原床泡澡服務，由護理師、社工、照服員等所組成的專業團隊，到宅協助教導原床泡澡與照護技巧，讓失能者獲得更好的照顧服務。

衛生局指出，原床泡澡服務自20198年6月上路至今，長照2.0服務提供補助竹市使用原床泡澡服務的民眾已有1635人次，幫助長期臥床的民眾在沐浴後能舒緩情緒、幫助好眠，帶來身心靈的滿足。

衛生局說明，市府與老五老基金會、清安照顧服務勞動合作社、松齡長照關懷協會合作，其中原床沐浴利用沐浴床或防水塑膠墊等簡易工具搭建「澡盆」，再以水桶、水管、加壓馬達注入溫水，使失能民眾不須離床即可達到促進血液循環、加速新陳代謝、提升免疫力、安穩身心的效果。

彭姓老婦家人表示，彭婦二度中風後近一年沒有好好洗過澡，也很久沒有笑容，在接受長照提供的原床泡澡服務後，看見居家服務員溫柔地搓洗、進行全身式泡澡的完善沐浴，彭婦的眼神裡透露出久違的喜悅。感謝市府推出溫暖的服務，讓長期臥床的長者也能實現洗澡願望，重拾行動不便以來久違的身心愉悅。