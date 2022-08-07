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節流有力道減債 徐耀昌7年多決算剩餘80.1億元

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府開源，舊山線鐵路OT方式導入民間投資。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府開源，舊山線鐵路OT方式導入民間投資。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣徐耀昌節流有力道，第一年主導的2016年歲出決算就大幅縮減46億多元，7年多來累積剩餘達到80.1億元，苗栗縣審計室都肯定減債有成，經驗值得下屆縣長執政參考。

審計室審核縣府去年總決算報告出爐，審定剩餘14.6億多元，徐耀昌今年底屆滿，特別有感而發，表示上任以來自勵自己每年都要有結餘，而且不得因為任何理由或原因，而增加任何一分錢的支出。

他說，縣府團隊把可以省的都省下來，才有一些節餘當作爭取中央前瞻基礎建設計畫的配合款，縣府7年多來也熬過來了，從過去薪水發不出來，到現在可以很順利發薪水，還有一些時間到了該支付的都能支付，這是全民的共識，也是縣府團隊的使命。

根據縣府財政處統計，2015年底債務規模，公共債務法舉借的債務392.86億元，應付款116.14億元，調借專戶、基金潛藏債務167.33億元，共676.33億元，去年底金額分別370.95、103.41、121.87，及596.23億元，光是利息預算，最高一年6.5億元，目前5億元，減少支出1.5億元。

財政處分析，縣府7年多決算累積剩餘80.1億元，最大在於節流的力道，2015年決算審定歲入231.28億元、歲出234.95億元，短絀約3.67億元，隔年徐耀昌主導的預算，審定歲入202.49億元，歲出188.67億元，嚴格控管支出，比前一年縮減46.28億元，也翻轉赤字，節餘13.82億元。

另外，開源部分引進民間參與公共建設投資，包括舊山線文化園區暨軌道活化再利用營運轉移案、竹南頭份汙水下水道系統建設興建營運移轉計畫案、百變影城文創園區新建營運移轉案，及勞工育樂中心ROT案等，縣府增加收入，民間投資促進就業，一舉數得。

苗栗縣審計室審定縣府去年總決算剩餘14.6億多元，肯定縣府減債有成，縣長徐耀昌特別有感而發。圖／本報資料照片
苗栗縣審計室審定縣府去年總決算剩餘14.6億多元，肯定縣府減債有成，縣長徐耀昌特別有感而發。圖／本報資料照片

債務 徐耀昌 苗栗縣

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