節流有力道減債 徐耀昌7年多決算剩餘80.1億元

苗栗縣長徐耀昌節流有力道，第一年主導的2016年歲出決算就大幅縮減46億多元，7年多來累積剩餘達到80.1億元，苗栗縣審計室都肯定減債有成，經驗值得下屆縣長執政參考。

審計室審核縣府去年總決算報告出爐，審定剩餘14.6億多元，徐耀昌今年底屆滿，特別有感而發，表示上任以來自勵自己每年都要有結餘，而且不得因為任何理由或原因，而增加任何一分錢的支出。

他說，縣府團隊把可以省的都省下來，才有一些節餘當作爭取中央前瞻基礎建設計畫的配合款，縣府7年多來也熬過來了，從過去薪水發不出來，到現在可以很順利發薪水，還有一些時間到了該支付的都能支付，這是全民的共識，也是縣府團隊的使命。

根據縣府財政處統計，2015年底債務規模，公共債務法舉借的債務392.86億元，應付款116.14億元，調借專戶、基金潛藏債務167.33億元，共676.33億元，去年底金額分別370.95、103.41、121.87，及596.23億元，光是利息預算，最高一年6.5億元，目前5億元，減少支出1.5億元。

財政處分析，縣府7年多決算累積剩餘80.1億元，最大在於節流的力道，2015年決算審定歲入231.28億元、歲出234.95億元，短絀約3.67億元，隔年徐耀昌主導的預算，審定歲入202.49億元，歲出188.67億元，嚴格控管支出，比前一年縮減46.28億元，也翻轉赤字，節餘13.82億元。