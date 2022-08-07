民主素養的培養 竹市議長邀模範父親到議事廳
明天是父親節，為表達對父親們的謝意，新竹市議會今邀模範父親們到議事廳，除表揚贈匾，也請青草國小合唱團獻唱天籟之音，而高峰里模範父親林銘賢卻在父親節前夕不幸往生，議長許修睿親自把模範父親匾額送到靈堂，父德楷模由家屬代領，以告慰在天之靈。
許修睿表示，非常歡迎所有模範父親們來議會，以往議會給外界的刻板印象是嚴肅的、有距離的，應該讓更多人有機會親近議會，了解議會與議員們平常在做些什麼事，這也是民主素養的培養。
這幾年來新竹市議會也陸續邀請許多的民間團體來到議事廳參觀、拍照。但今天最特別的，青草湖國小合唱團也受邀來到議事廳，為模範父親們獻場歌曲，以表達對天下父親們無限的謝意與敬意。
許修睿說，大多父親是一家之主，背負起照顧整個家庭的責任，所以父親跟議事廳一樣，都給人嚴肅的錯覺，但隨著時代的變遷，父親的形象也跟議會一樣，逐漸轉變中，很多爸爸都可以跟小孩保持亦師亦友的關係，平易近人，也是親子關係的良好示範。
今天共有18名模範父親在家人、里長、社區理事長的共同陪同下來到議會，幾乎也都是第一次進入議事廳，對於媒體鏡頭才看的到的議事廳相當好奇，也首次體會議員們坐在質詢席的感受。
前來表演的青草湖國小合唱團成立八年，征戰全國，幾乎每年都是竹市合唱比賽的第一名，代表新竹市參加全國各項合唱比賽獲得優等佳績，在校長周雯娟、家長會長林汶蓉與指導老師溫懿珊帶領下，合唱團也首度來到議事廳獻唱，天籟美聲餘音繚繞。
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