快訊

高雄台積電預定地為何「積水」不退？ 專家說話了

搶救畫面曝光 葫蘆谷山洪暴發驚魂11人脫困6人躲山壁

民主素養的培養 竹市議長邀模範父親到議事廳

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市高峰里模範父親林銘賢在父親節前夕不幸往生，議長許修睿親自把模範父親匾額送到靈堂，父德楷模由家屬代領，以告慰在天之靈。圖／新竹市議會提供
新竹市高峰里模範父親林銘賢在父親節前夕不幸往生，議長許修睿親自把模範父親匾額送到靈堂，父德楷模由家屬代領，以告慰在天之靈。圖／新竹市議會提供

明天是父親節，為表達對父親們的謝意，新竹市議會今邀模範父親們到議事廳，除表揚贈匾，也請青草國小合唱團獻唱天籟之音，而高峰里模範父親林銘賢卻在父親節前夕不幸往生，議長許修睿親自把模範父親匾額送到靈堂，父德楷模由家屬代領，以告慰在天之靈。

許修睿表示，非常歡迎所有模範父親們來議會，以往議會給外界的刻板印象是嚴肅的、有距離的，應該讓更多人有機會親近議會，了解議會與議員們平常在做些什麼事，這也是民主素養的培養。

這幾年來新竹市議會也陸續邀請許多的民間團體來到議事廳參觀、拍照。但今天最特別的，青草湖國小合唱團也受邀來到議事廳，為模範父親們獻場歌曲，以表達對天下父親們無限的謝意與敬意。

許修睿說，大多父親是一家之主，背負起照顧整個家庭的責任，所以父親跟議事廳一樣，都給人嚴肅的錯覺，但隨著時代的變遷，父親的形象也跟議會一樣，逐漸轉變中，很多爸爸都可以跟小孩保持亦師亦友的關係，平易近人，也是親子關係的良好示範。

今天共有18名模範父親在家人、里長、社區理事長的共同陪同下來到議會，幾乎也都是第一次進入議事廳，對於媒體鏡頭才看的到的議事廳相當好奇，也首次體會議員們坐在質詢席的感受。

前來表演的青草湖國小合唱團成立八年，征戰全國，幾乎每年都是竹市合唱比賽的第一名，代表新竹市參加全國各項合唱比賽獲得優等佳績，在校長周雯娟、家長會長林汶蓉與指導老師溫懿珊帶領下，合唱團也首度來到議事廳獻唱，天籟美聲餘音繚繞。

為表達對父親們的謝意，新竹市議會今邀模範父親們到議事廳，除表揚贈匾，也請青草國小合唱團獻唱天籟之音。圖／新竹市議會提供
為表達對父親們的謝意，新竹市議會今邀模範父親們到議事廳，除表揚贈匾，也請青草國小合唱團獻唱天籟之音。圖／新竹市議會提供

新竹 父親節

延伸閱讀

竹市表揚143名模範父親 76歲退休飛官也入列

相關新聞

醫斷定剩1年可活 6歲童「咪咪」勇敢抗癌辦畫展

6歲女童「咪咪」潘盈希去年發現罹患「彌漫性腦幹細胞瘤」（DIPG），經過數十次化療後，症狀雖然得到控制，但醫師研判時間僅...

苗栗車站工地有如第三世界？ 站方請施工單位改進

苗栗火車頭園區案施工苗栗車站西站2樓空橋，讀者尤小姐8月5日晚間行經，投訴沒有照明，及圍籬設施簡陋，彷彿來到第三世界落後...

新竹縣力推客語環境覆蓋與傳承 客語薪傳師功不可沒

新竹縣不僅身為客家大縣，近年縣長楊文科也帶頭振興客家文化及語言，開設客語能力認證班，鼓勵公部門「講客」學客語方便與民眾溝...

桃園表揚模範父親 鄭文燦：父親堅強本色是終身成就獎

桃園市長鄭文燦今上午前往桃園市八德社福館，出席八德區111年模範父親表揚活動。鄭文燦表示，如果說台灣的母親展現了韌性，父...

電視劇演員「鐵齒」張煥麟 榮獲八德區模範父親

民進黨桃園市長參選人林智堅今與桃園市長鄭文燦一同出席八德區模範父親表揚活動，當中有位模範父親—高城里的張煥麟，是演員「鐵...

竹北縣政六路明起封7天 13日義民之夜大咖藝人齊聚

新竹縣政府13日晚間將舉行義民之夜，眾多大咖藝人都會登場，活動當天及活動前將對周邊多條道路實施交管，尤其新竹縣府前的活動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。