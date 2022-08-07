醫斷定剩1年可活 6歲童「咪咪」勇敢抗癌辦畫展

6歲女童「咪咪」潘盈希去年發現罹患「彌漫性腦幹細胞瘤」（DIPG），經過數十次化療後，症狀雖然得到控制，但醫師研判時間僅剩約1年。雖消息如晴天霹靂，家人仍保持樂觀，父親潘德揚不僅帶著咪咪畫畫更舉辦畫展，希望透過畫作，讓社會感到溫暖。

咪咪去年9月被診斷罹患DIPG四期，因腫瘤壓迫神經，逐漸開始失能，當其他小朋友玩耍時，咪咪必須在醫院和病魔奮戰，但熱愛畫畫的她仍勇敢克服身體上的不方便，透過畫布用心記錄每一天。

潘德揚從事藝術工作，這段期間他除了陪伴咪咪經歷各種治療，也花時間和孩子一起創作，在畫布上留下生活細節。這次畫展展出超過200件作品，潘德揚從展前就忙進忙出，小心翼翼將咪咪的作品一個個搬到桃園區公民會館，希望用畫作傳遞愛的力量。

咪咪的作品風格多元，用色大膽鮮豔又充滿童趣，一家人還合力畫下玉山的四季景象，唯一例外是一幅寫著「DIPG」的圖案，背景晦暗，英文字母「G」上4個小人手牽著手，呈現咪咪一家的縮影。

儘管疾病讓一家人生活蒙上陰影，但一家人更加把握機會環島旅遊，創造美好回憶。今年6月，咪咪成功圓夢，在桃園熱氣球嘉年華搭乘熱氣球升空，之後她更進到總統官邸跟蔡英文總統愛貓「蔡想想」同樂。唯一還沒實現的心願就是希望疫情趕快結束。

咪咪近期身體狀況不佳，但她仍在展覽現場努力畫下此次展覽的主角「藍貓」，盼帶給大家力量。