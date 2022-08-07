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苗栗車站工地有如第三世界？ 站方請施工單位改進

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗火車頭園區案施工苗栗車站西站2樓空橋，讀者投訴沒有照明，及圍籬設施簡陋，有安全之虞。記者范榮達／攝影
苗栗火車頭園區案施工苗栗車站西站2樓空橋，讀者投訴沒有照明，及圍籬設施簡陋，有安全之虞。記者范榮達／攝影

苗栗火車頭園區案施工苗栗車站西站2樓空橋，讀者尤小姐8月5日晚間行經，投訴沒有照明，及圍籬設施簡陋，彷彿來到第三世界落後國家車站，有安全之虞，站方回應會請施工單位改善。

尤小姐向聯合報投訴，指出8月5日晚上8點多，她搭乘台灣鐵路局列車到苗栗車站，還以為到了第三世界落後國家車站，直擊西站無障礙電梯通道，沿著施工圍籬沒有路燈照明，乘客提著行李容易跌倒。

此外，通道穿越空橋部分，僅用黑色遮光網隔離，通道上方沒有設置防護網，空橋工程的鋼筋、螺絲，讓人擔心隨時可能掉落，加上西站空曠，風勢本來就很大，安全問題堪慮。

尤小姐說，苗栗車站西站時鐘被拆一段時間，至今都還沒裝回去，車站月台先上樓再下樓，及第一月台只出不進的設計，造成乘客不便，也引發罵聲連連，東站1樓苗栗車站舊大廳，不趕快裝設冷氣，只會造成更多民怨。

站方回應表示，西站至無障礙電梯因施工臨時通道有照明設施，如有不足及圍籬安全問題，站方會請施工單位加強改善，空橋工程盡速完工，另車站月台及電子閘門，當初車站跨站式站房，就如此規畫，站方會向上級爭取，至於西站電子鐘，爭取火車頭園區工程結餘款，併同指示標牌等設置。

苗栗火車頭園區案施工苗栗車站西站2樓空橋，讀者投訴沒有照明，及圍籬設施簡陋，有安全之虞。記者范榮達／攝影
苗栗火車頭園區案施工苗栗車站西站2樓空橋，讀者投訴沒有照明，及圍籬設施簡陋，有安全之虞。記者范榮達／攝影
苗栗火車頭園區案施工苗栗車站西站2樓空橋，讀者投訴沒有照明，及圍籬設施簡陋，有安全之虞。記者范榮達／攝影
苗栗火車頭園區案施工苗栗車站西站2樓空橋，讀者投訴沒有照明，及圍籬設施簡陋，有安全之虞。記者范榮達／攝影

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