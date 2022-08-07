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新竹縣力推客語環境覆蓋與傳承 客語薪傳師功不可沒

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
楊文科表揚17名客語薪傳師，感謝他們協助公部門機關開設客語能力認證班。圖／竹縣府提供
楊文科表揚17名客語薪傳師，感謝他們協助公部門機關開設客語能力認證班。圖／竹縣府提供

新竹縣不僅身為客家大縣，近年縣長楊文科也帶頭振興客家文化及語言，開設客語能力認證班，鼓勵公部門「講客」學客語方便與民眾溝通，縣政府今年更榮獲客委會肯定推動客語成效佳等，背後有多位客語薪傳師功不可沒，盼客語能繼續傳承。

楊文科說「沒有客語，就沒有客家人」，為了復振客語，新竹縣鼓勵鄉親及公部門同仁學習客語，踴躍參加客語能力認證，並祭出認證獎勵金，初級、中級、中高級認證分別可獲得1500、2500、3500元獎勵金，通過高級更可獲5000元，且通過認證就另外補助250元報名費。

楊文科表示，新竹縣客家人口比例達67.8%，但客語使用率卻遠跟不上，他就任縣長後不僅縣府主管會報全程使用客語外，也舉辦局處客語影片競賽、客語環境布置，去年更帶領一級主管參加客語認證，今年擴大聘請客語薪傳師開設公務人員客語初級、中級認證研習班，要讓公家機關全面提升客語能力。

新竹縣今年還獲客委會推動客語為通行語佳等肯定，楊文科感謝17名客語薪傳師的努力，薪傳師們開設客語能力認證研習班授課，讓客語能更普及應用於縣府各機關，營造新竹縣的客語友善生活環境。

去年授課時數最高達310小時的客語薪傳師龔美玲便表示「如果現在不推動，以後的孩子都不會說客語」因此投身薪傳師行列，要將客語繼續傳承給下一代，不希望年輕的客家子弟因為不會說客語，讓客語、客家文化逐漸式微甚至消失。

客語薪傳師彭瑞麟說，他從2016年起就在縣府教客語至今已7年，還在北埔的社區開設客語課，不過卻遇到很多老人家雖然口說能力很強，但是不一定知道客語怎麼正確寫出來，因此他教長者認識如何正確寫客語，長者們就能回家教孫子女，達到傳承目的。

客語 新竹 楊文科

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