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桃園表揚模範父親 鄭文燦：父親堅強本色是終身成就獎

聯合報／ 記者賴佩璇／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦今上午前往八德社福館，出席「八德區111年模範父親表揚活動」。圖／八德區公所提供
桃園市長鄭文燦今上午前往八德社福館，出席「八德區111年模範父親表揚活動」。圖／八德區公所提供

桃園市長鄭文燦今上午前往桃園市八德社福館，出席八德區111年模範父親表揚活動。鄭文燦表示，如果說台灣的母親展現了韌性，父親則就是展現了堅強，用盡一生的努力，才能獲得模範父親這項終身成就獎的肯定。

鄭文燦表示，今天是父親節的前夕，也是屬於感動與感謝的時刻，台灣這一代的父親成長於經濟艱困的年代，走過貧窮、生活的考驗，不僅必須照顧家庭，也投入參與社會各式各樣的工作，成為阿公後依舊是顧子顧孫，一輩子都在付出，十分值得尊敬。

鄭文燦說，如果說台灣的母親展現了韌性，父親則就是展現了堅強，用盡一生的努力，才能獲得模範父親這項終身成就獎的肯定。有首歌曲名為《阿爸的便當》，歌詞便道盡了父親總是把最好的留給子女、辛苦自己擔的精神，這也是屬於台灣父親的本色。

鄭文燦指出，今日每位獲獎的父親，不分職業、背景，對於家庭及社會都有重要的付出，更是由各里遴選出來、千中選一的楷模，值得肯定。

鄭文燦說，作為父親必須扮演多元的角色，每一位得獎者都有令人感動的故事，包括克服人生的困難、教養子女有成、擔任快樂的志工、在社會上永遠保持正向樂觀的精神，這些都是屬於台灣的好傳統。

鄭文燦也談及家庭的溝通十分重要，他表示，每一位爸爸的人生經驗都很豐富，人生走過的路、吃過的苦不計其數，這些屬於家庭的故事，也是台灣的故事，更是能與家庭成員分享的養分，他也鼓勵家人彼此間多談心、多聊天、一起吃飯，子女對於爸爸更要勇敢表達感謝及愛。

鄭文燦 桃園市長 父親節

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