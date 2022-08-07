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電視劇演員「鐵齒」張煥麟 榮獲八德區模範父親

聯合報／ 記者賴佩璇／桃園即時報導
民進黨桃園市長參選人林智堅今與桃園市長鄭文燦一同出席八德區模範父親表揚活動。圖／八德區公所提供
民進黨桃園市長參選人林智堅今與桃園市長鄭文燦一同出席八德區模範父親表揚活動。圖／八德區公所提供

民進黨桃園市長參選人林智堅今與桃園市長鄭文燦一同出席八德區模範父親表揚活動，當中有位模範父親—高城里的張煥麟，是演員「鐵齒」，曾經參與過民視的愛、夜市人生、一直到三立的牽手、甘味人生等戲劇演出。

龍友里的模範父親黃文福，出生於苗栗縣公館鄉，父母從事農作，家中共有5男1女排行第五，畢業於苗栗高級農工職校。1972年入伍，1974年6月陸軍中士退伍。之後進入紡織廠工作，由組長、科長到擔任廠長。

1977年與陳沛婕結婚，生育有1女1男，兒子加拿大多倫多大學經濟糸畢業，目前在餐飲界自行創業；女兒也進入婚姻自組家庭。黃文福秉性堅毅耐勞，以身作則教養子女，讓子女能學習獨立及思考，子女都有良好學歷與工作。黃文福夫妻胼手胝足吃苦耐勞，教養子女學有所成服務於國家社會，子女在耳濡目染之下，皆能以父親為榜樣，熱心回饋。

張煥麟出生於純樸的苗栗山上，由於是家中最小的孩子，在兄長姊去上學時，每天必須跟著父母親去山上務農，光著腳農忙的日子過了好幾年，為了孩子能有更好的未來，父母毅然決然搬離苗栗，全家前往新北市三重，當時生活非常困苦，一家七個人擠在一間房睡，地瓜和醬菜是每天都會吃的菜。

國中畢業就開始出外工作，幫助改善家中環境，做過臨時工，也在工廠上過班，一次因緣巧合下，二姐因工作需要到日本，他也抱著出外闖蕩的心態，跟著一起去，沒想到一別台灣就是20年後，在日本開餐廳賺錢，家中生活也改善了；回台後又一次機緣，因為到電視台探視林義芳的班，懵懵懂懂參與演出一晃眼當演員也20年了。

他說，女兒是小學五年級轉到這裡的，一路從龍山國小、永豐國中、新興高中到健行大學，非常用心讀書，生活也很自律，目前已正取永豐銀行，大四即將到銀行上班實習。太太因當初陪著朋友來八德看房子，愛上了高城社區的純樸，10幾年了在這裡住的很隨心自在，下了班遠離車水馬龍的都市，回到高城找到真正的安寧。

張煥麟表示，很感謝大家一路上對「鐵齒」演技的肯定，每一部戲都有很高的收視率，從民視的愛、夜市人生、一直到三立的牽手、甘味人生等，能帶給大家歡樂是「鐵齒」當演員最大的收獲。

這次特別的模範父親是高城里的張煥麟(中)，他是曾經參與過民視的愛、夜市人生、一直到三立的牽手、甘味人生等戲劇演出的演員「鐵齒」。記者賴佩璇／攝影
這次特別的模範父親是高城里的張煥麟(中)，他是曾經參與過民視的愛、夜市人生、一直到三立的牽手、甘味人生等戲劇演出的演員「鐵齒」。記者賴佩璇／攝影

桃園市長 父母

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