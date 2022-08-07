竹北縣政六路明起封7天 13日義民之夜大咖藝人齊聚
新竹縣政府13日晚間將舉行義民之夜，眾多大咖藝人都會登場，活動當天及活動前將對周邊多條道路實施交管，尤其新竹縣府前的活動會場縣政六路，更將從明天上午6點起一連封閉7天，提醒民眾注意，也呼籲民眾活動當天多利用接駁車服務。
竹縣府表示，2022全國義民祭在新竹縣系列活動之一的義民之夜晚會，是疫情2年多以來首次復辦，邀請到眾多藝人獻唱，包含新竹女兒Hebe田馥甄、伍佰，以及剛登台小巨蛋開唱的男團「五堅情」都會在義民之夜登場。
因預計湧入大批民眾，活動期間將對周邊多條道路實施交通管制，部分路段除了救護消防、公務車及持有通行證等特定車輛外，其餘車輛只出不進，提醒民眾利用接駁車或YouBike前來，另提供停車建議供民眾參考。
主會場縣府前縣政六路（光明六路至光明九路段）因配合活動舞台搭建以及活動彩排，因此將從明天（8日）上午6點開始封閉，預計14日中午過後才會恢復通行。
其餘周邊道路路口將從13日下午4時起封閉管制至14日凌晨0時止，包含縣政三、五、七、八街與光明六路口，光明五、七街與縣政二路口，縣政三街23巷與縣政六路口，光明十街一段與縣政六路口，縣政六路與福興街口，光明九路（縣政五街至縣政七街段）。
汽車停車部分，可停放在高鐵新竹站、高鐵停9、高鐵停6停車場、勝利停4停車場、體育場停車場、東元醫院停車場、縣華停車場及自強七街停車場，共2557格汽車停車位，再轉乘接駁車或步行到會場，此外勝利八路停車場開放大型車停放。
機車停車部分，開放縣政九路、光明九路、光明五街以及縣政八街的局部路段人行道、紅線區，供民眾停放機車。
民眾若選擇搭乘高鐵、台鐵，可在當天13日下午4點起，從竹北火車站前、高鐵新竹站、喜來登飯店、新竹體育場搭乘會場接駁車，或選擇從高鐵站搭乘5900高鐵快捷公車、竹北火車站後站快捷8號公車抵達縣政府站。
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