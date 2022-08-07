快訊

高雄台積電預定地為何「積水」不退？ 專家說話了

搶救畫面曝光 葫蘆谷山洪暴發驚魂11人脫困6人躲山壁

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹北縣政六路明起封7天 13日義民之夜大咖藝人齊聚

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
義民之夜活動當天周邊4處路段部分人行道及紅線開放機車停放。圖／竹縣府提供
義民之夜活動當天周邊4處路段部分人行道及紅線開放機車停放。圖／竹縣府提供

新竹縣政府13日晚間將舉行義民之夜，眾多大咖藝人都會登場，活動當天及活動前將對周邊多條道路實施交管，尤其新竹縣府前的活動會場縣政六路，更將從明天上午6點起一連封閉7天，提醒民眾注意，也呼籲民眾活動當天多利用接駁車服務。

竹縣府表示，2022全國義民祭在新竹縣系列活動之一的義民之夜晚會，是疫情2年多以來首次復辦，邀請到眾多藝人獻唱，包含新竹女兒Hebe田馥甄、伍佰，以及剛登台小巨蛋開唱的男團「五堅情」都會在義民之夜登場。

因預計湧入大批民眾，活動期間將對周邊多條道路實施交通管制，部分路段除了救護消防、公務車及持有通行證等特定車輛外，其餘車輛只出不進，提醒民眾利用接駁車或YouBike前來，另提供停車建議供民眾參考。

主會場縣府前縣政六路（光明六路至光明九路段）因配合活動舞台搭建以及活動彩排，因此將從明天（8日）上午6點開始封閉，預計14日中午過後才會恢復通行。

其餘周邊道路路口將從13日下午4時起封閉管制至14日凌晨0時止，包含縣政三、五、七、八街與光明六路口，光明五、七街與縣政二路口，縣政三街23巷與縣政六路口，光明十街一段與縣政六路口，縣政六路與福興街口，光明九路（縣政五街至縣政七街段）。

汽車停車部分，可停放在高鐵新竹站、高鐵停9、高鐵停6停車場、勝利停4停車場、體育場停車場、東元醫院停車場、縣華停車場及自強七街停車場，共2557格汽車停車位，再轉乘接駁車或步行到會場，此外勝利八路停車場開放大型車停放。

機車停車部分，開放縣政九路、光明九路、光明五街以及縣政八街的局部路段人行道、紅線區，供民眾停放機車。

民眾若選擇搭乘高鐵、台鐵，可在當天13日下午4點起，從竹北火車站前、高鐵新竹站、喜來登飯店、新竹體育場搭乘會場接駁車，或選擇從高鐵站搭乘5900高鐵快捷公車、竹北火車站後站快捷8號公車抵達縣政府站。

義民之夜活動當天周邊道路及路口封閉資訊。圖／竹縣府提供
義民之夜活動當天周邊道路及路口封閉資訊。圖／竹縣府提供

新竹 高鐵 停車場

延伸閱讀

不開車也能深度遊 高鐵假期帶旅客搭林鐵、吃美食

遠東百貨齊串聯韓風狂掃全台！遠百竹北韓國展首登場

竹北逾20萬人僅一網球場 人擠人排隊或至外地 球友無奈

高鐵飯店聯票熱賣 7月份業績成長翻倍

相關新聞

醫斷定剩1年可活 6歲童「咪咪」勇敢抗癌辦畫展

6歲女童「咪咪」潘盈希去年發現罹患「彌漫性腦幹細胞瘤」（DIPG），經過數十次化療後，症狀雖然得到控制，但醫師研判時間僅...

苗栗車站工地有如第三世界？ 站方請施工單位改進

苗栗火車頭園區案施工苗栗車站西站2樓空橋，讀者尤小姐8月5日晚間行經，投訴沒有照明，及圍籬設施簡陋，彷彿來到第三世界落後...

新竹縣力推客語環境覆蓋與傳承 客語薪傳師功不可沒

新竹縣不僅身為客家大縣，近年縣長楊文科也帶頭振興客家文化及語言，開設客語能力認證班，鼓勵公部門「講客」學客語方便與民眾溝...

桃園表揚模範父親 鄭文燦：父親堅強本色是終身成就獎

桃園市長鄭文燦今上午前往桃園市八德社福館，出席八德區111年模範父親表揚活動。鄭文燦表示，如果說台灣的母親展現了韌性，父...

電視劇演員「鐵齒」張煥麟 榮獲八德區模範父親

民進黨桃園市長參選人林智堅今與桃園市長鄭文燦一同出席八德區模範父親表揚活動，當中有位模範父親—高城里的張煥麟，是演員「鐵...

竹北縣政六路明起封7天 13日義民之夜大咖藝人齊聚

新竹縣政府13日晚間將舉行義民之夜，眾多大咖藝人都會登場，活動當天及活動前將對周邊多條道路實施交管，尤其新竹縣府前的活動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。