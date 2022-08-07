竹市推免費癌篩顧健康 11月中前篩檢可抽萬金、送禮券

迎接父親節，新竹市衛生局推出口腔癌、大腸癌、肺癌等免費癌症篩檢，廣邀爸爸攜手太太、家人完成篩檢，即日起至11月15日前持健保卡至醫院、衛生所、健保特約診所，完成大腸癌或乳癌、子宮頸癌免費篩檢，即可參加抽獎，最大獎可抽1萬元商品券。

另外，設籍竹市符合肺癌低劑量電腦斷層檢查的民眾，首次完成篩檢可獲商品券100元，數量有限，送完為止。

衛生局長吳欣席表示，今年7月1日起開辦肺癌篩檢，其中，吸菸是肺癌最主要的危險因子，每2年做1次低劑量電腦斷層檢查(LDCT)，可降低重度吸菸者20%肺癌死亡率。若具肺癌家族史（50至74歲男性或45至74歲女性，且其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌者）、以及重度吸菸史（50至74歲吸菸史達每年30包以上，有意願戒菸或戒菸15年內重度吸菸者），只要攜帶健保卡至新竹台大、馬偕、國泰醫院即可篩檢。

衛生局提醒，大腸癌蟬聯14年癌症之首，每30分鐘就有1人罹患大腸癌，國民健康署針對年滿50歲至未滿75歲民眾，提供2年1次定期糞便潛血檢查，可有效降低35％大腸癌死亡率。

衛生局指出，為讓民眾在較舒適無感的狀態下，完成大腸鏡檢查，每年提供150名無痛大腸鏡檢查補助，設籍於新竹市的市民可多加利用。

代理市長陳章賢表示，近二年受疫情影響，民眾就醫意願降低，以致癌症篩檢數量下降，若能經檢查發現為早期病灶及時接受治療，5年存活率可高達8成，提醒民眾防疫之外，也要留意健康情形，鼓勵市民朋友關心自己與家人的健康，一起完成篩檢。

今年65歲擔任營造師傅的張姓男子分享，他年輕時嚼檳榔，因已戒多年，沒想過做口腔癌篩檢，去年9月發現口腔裡有硬塊吞嚥不順，經診斷為口腔癌及食道癌，立即手術治療，目前定期回診追蹤。

經醫護人員詢問關心，得知張男菸齡有20幾年，且常喝58度高粱酒，對於口腔癌的防治觀念不足，以為嚼檳榔才需做篩檢，以致錯失早期發現黃金時間。

新竹市牙醫師公會理事長藍鴻文表示，根據衛生福利部統計，每年超過8000名民眾罹患口腔癌，9成是男性，好發年齡多集中在40至70歲之間，但也可能發生在任何年齡。