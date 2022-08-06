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竹市表揚143名模範父親 76歲退休飛官也入列

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
76歲退休飛官黃植炫（前排中）與家人、代理市長陳章賢合影。圖／市府提供
76歲退休飛官黃植炫（前排中）與家人、代理市長陳章賢合影。圖／市府提供

新竹市代理市長陳章賢今天表揚143名模範父親，並頒贈賀匾。獲選的模範父親除了照顧子女受鄰里肯定，投入社會福利、衛生保健、動植物保護等領域，76歲模範父親黃植炫過去曾任飛官，翱翔天際保家衛國，他特別感謝市府表揚，給父親們很大鼓勵。

市府今天在建功高中舉辦父親節表揚活動，邀來阿卡貝拉樂團「海鷗人聲樂團」獻唱《太陽》及《阿爸》。陳章賢感動分享，自己也為人父親聽了很有感觸，父親就像溫暖的太陽，也像山一樣堅定守護家庭，向台下父親們道謝「辛苦了，父親節快樂！」

社會處長李季縈說，今年模範父親高齡90歲以上2人，東區復中里推薦91歲葉萬來、香山區鹽水里推薦92歲王筆祿。2位阿公曾歷經第二次世界大戰，這深刻的經歷不僅烙印在他們心中，更是孩子們心中的驕傲及榜樣，感謝阿公們為家庭努力付出。

今年獲選模範父親最年輕的是42歲郭有軒，他任職於竹市警察局第一分局家防官，專負責兒少保護工作、性侵害加害人約制訪視等業務。市府指出，郭有軒積極與社會安全網網絡成員保持聯繫，工作積極認真，挽救許多社會上弱勢群眾遠離暴力侵害。

北區武陵里推薦保家衛國76歲黃植炫，從擔任戰鬥機飛行官、空軍副參謀長到幻象模擬教官，直到2007年才正式退休，一生不僅奉獻國家，對家庭的建造及守護也付出最大心力。黃植炫談起過去擔任飛官資歷，期望接下來後輩能承先啟後，繼往開來。

從事防空飛彈計畫單位整體後勤支援工作的70歲曾作藩也是模範父親，他畢業後先至陸軍防空飛彈指揮部，後來又被派送美國接受防空飛彈系統專長保修人員訓練，回台後任職國家中山科學研究院直至退休，平時照顧家庭，也主動協助鄰里樂善好施。

主辦的社會處表示，模範父親經三區區公所、社團與各局處遴選，將長期奉獻時間致力於照顧子女，或是投入社會福利、衛生保健、勞工權益、文化傳承、環保生態、動植物保護等，共選出143位毅力、自力、給力、魔力、熱力爸爸，並於表揚活動授獎。

高齡91歲葉萬來（前排中）與家人、代理市長陳章賢合影。圖／市府提供
高齡91歲葉萬來（前排中）與家人、代理市長陳章賢合影。圖／市府提供

飛彈 父親節

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