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吳濁流文學小旅行 70弱勢童學詩歌吟唱、食農教育

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
孩童們認識吳濁流故居建築。圖／縣府提供
孩童們認識吳濁流故居建築。圖／縣府提供

帶領70餘名弱勢家庭孩童，一起走訪客籍文學作家吳濁流曾經生活的場域，走讀在地歷史，以有趣的教學方式，搭配闖關活動，輕鬆學習文學、歷史及漢詩寫作；新竹縣文化基金會為推廣訓練孩童想像力、觀察能力和寫作能力，特別規畫一場寓教於樂的吳濁流文學小旅行。

透過文學小旅行，每位學員實際踏出戶外學習，從文學中創作中，以詩詞抒發心情；從科學農場中，學習友愛土地與珍惜食物；活動現場也大玩古早味童玩、品嚐米食文化，在遊戲闖關中學習團隊精神，讓弱勢家庭孩童從中增加自信心。

新竹縣長楊文科表示，鐵血詩人吳濁流以提攜後進為己任，創辦台灣文藝雜誌社，發行台灣文藝月刊及設立「吳濁流文學獎基金會」，多方培養及鼓勵許多鄉土文學作家，對台灣文學貢獻良多。這次小旅行藉由走讀吳濁流先生故居，及故鄉大茅埔人文景點，探訪古樸建築、體驗台灣文學詩歌音樂之美，吸收難能可貴經驗。

新竹縣文化局長李安妤表示，為促進文化教育資源均衡，今天的小旅行場次邀請到70餘位弱勢家庭學童、小隊輔等人共同參加。

孩子們透過參觀新埔大茅埔吳濁流先生故居（至德堂）建築、文物，學習詩歌吟唱，接續至科學農場學習自然生態、食農教育、竹蜻蜓童玩DIY、客家米食紅粄 DIY等活動，透過全日深度體驗，留下收穫滿滿的文學感受與回憶。

孩童體驗傳統客家美食製作。圖／縣府提供
孩童體驗傳統客家美食製作。圖／縣府提供
透過文學小旅行，每位學員實際踏出戶外學習，從科學農場中，學習友愛土地與珍惜食物。圖／縣府提供
透過文學小旅行，每位學員實際踏出戶外學習，從科學農場中，學習友愛土地與珍惜食物。圖／縣府提供

新竹 弱勢家庭 建築

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