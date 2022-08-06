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94歲高齡翁獲模範父親 辛勤工作讓弟弟讀書

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
廖德之（中）辛勤工作一生，迄今仍熱心公益。記者翁唯真／攝影
廖德之（中）辛勤工作一生，迄今仍熱心公益。記者翁唯真／攝影

再過2天就是父親節，桃園中壢區今舉行模範表揚活動，各里共遴選出74位模範父親，94歲邱阿田先生沒讀多少書，卻堅持讓三弟念完大學當工程師，更四處學藝，精通針灸、接骨和推拿，更擔任太極拳教練並服務社區植栽；桃園市長鄭文燦表示，這一代的父親生活辛勞，總把最好的留給子女，而桃園會持續推動樂齡友善政策。

中壢2022「爸氣滿滿 父愛暖暖」模範父親表揚活動，由中壢區長鄭詩鈿逐一頒贈賀匾並與模父合影留念，鄭文燦也親臨現場表示，這一代父親們走過貧窮、戰爭年代，成長歷程中努力打拚，接著建立家庭、照顧子女，人生困難自己承擔，但家人們都充滿感謝與敬意，祝大家父親節快樂。

94歲的邱阿田先生，因身處戰亂時代，身為長子努力賣菜賺錢，堅持讓弟弟讀完大學，成功當上工程師；他也刻苦耐勞四處學藝，精通針灸、接骨和推拿，幫助身體傷痛民眾緩解痛苦，並學習太極拳曾贏得全國太極拳推手比賽羽量級冠軍，並在中壢擔任教練賺錢養家；熱愛園藝的他每天仍然堅持維護社區整潔美觀，其精神足堪表揚。

91歲的廖德之生於湖南衡山，16歲即隨兄長及軍隊四處漂泊，隨後自青島至台灣駐軍移防，養成刻苦耐勞及堅毅精神，1968年退伍後在國科會任職，育有2男3女，子孫迄今均已成家立業，迄今仍熱心公益，勉勵後代要端正光明、為事磊落、無愧於心。

邱阿田（左）書讀不多卻辛勤工作供弟弟讀大學當工程師。記者翁唯真／攝影
邱阿田（左）書讀不多卻辛勤工作供弟弟讀大學當工程師。記者翁唯真／攝影

桃園市長 父親節 鄭文燦

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