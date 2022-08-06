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父親節快樂！ 苗栗縣表揚模範父親、好人好事代表

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
獲表揚的各鄉鎮市模範父親。圖／苗栗縣政府提供
獲表揚的各鄉鎮市模範父親。圖／苗栗縣政府提供

父親節即將到來，苗栗縣政府上午表揚模範父親及好人好事代表，縣長徐耀昌頒贈「明道宏倫」、「善行為懷」賀匾，肯定接受表揚的模範父親為家庭付出、好人好事代表散發無私利人的精神，都讓苗栗充滿愛和溫暖，社會安定祥和。

接受表揚的模範父親依年齡排序分為是獅潭鍾來興、竹南謝文良、銅鑼黃仁松、頭屋陳安康、南庄陳庚珍、頭份徐榮金、公館劉汝智、三灣温松霖、卓蘭邱英輝、通霄蘇銘貴、大湖劉盈科、三義黃德治、西湖邱光德、苑裡柳振良、苗栗劉學秀、後龍葉文典、造橋蘇文達、泰安盧國強。

縣府指出，受表揚的模範父親，其中最年長的獅潭鄉鍾來興年逾九旬，育有9男4女，家中人丁興旺，長期照顧受疾病所擾的太太，重視家庭和諧且熱心公益；竹南鎮謝文良教育子女有方，個個事業有成，其中三女謝端容曾任兩屆苗栗縣議員；三灣鄉温松霖的長女為身障者，他竭盡所能照顧，給兒女一個溫暖的家。

18鄉鎮市好人好事代表依年齡排序為銅鑼傅德耀、頭份邱秀雲、竹南張淵國、苑裡李隆全、苗栗陳玉英、後龍林瑞真、大湖陳慶鑑、頭屋涂鄧美蓮、通霄曾金池、造橋林明陽、獅潭蕭榮裕、南庄張文琳、三義陳炳明、西湖徐春木、泰安林香蘭、三灣張金昌、卓蘭黃振源、公館林妍君，獲表揚者有人長年擔任志工，有人長期捐助弱勢團體，也有人協助社區發展、認養路燈，各項善心義舉如涓涓細流，滋潤苗栗各角落。

縣長徐耀昌為每位模範父親、好人好事代表戴上金戒，他肯定每位父親無怨無悔為家庭付出，是家庭最可靠溫暖的後盾，祝福天下的爸爸「父親節快樂」，並表彰好人好事代表的無私奉獻與善舉，為苗栗創造祥和溫馨的社會。

獲表揚的各鄉鎮市好人好事代表。圖／苗栗縣政府提供
獲表揚的各鄉鎮市好人好事代表。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府上午表揚全縣模範父親及好人好事代表。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府上午表揚全縣模範父親及好人好事代表。圖／苗栗縣政府提供

徐耀昌 父親節 南庄

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