竹北逾20萬人僅一網球場 人擠人排隊或至外地 球友無奈

竹北市運動人口多，但許多網球球友卻苦尋不到場地打球，無論軟網、硬網球場均不足。竹北總人口逾20萬人，其中東區人口數超過10萬人卻無網球場，竹北市僅三民網球場開放使用，排隊等打球情況層出不窮，甚至球友迫使得到外地打球。新竹縣議員吳旭智、林禹佑等人發起連署，訴求多點增設球場，以解燃眉之急。

竹北市成功國中、六家國小網球場，因增設校舍而廢除，因此人口數逾10萬人的竹北高鐵特區、縣政三期、司法特區等高速公路以東區域，目前並無網球場。

此外，竹仁國小網球場因疫情不開放，竹北地區僅剩三民網球場開放，球友需擠在一起、排隊等打球，甚至迫使至外地打球。

新竹縣議員吳旭智表示，竹北三民網球場是4面球場，目前未對外開放的竹仁國小網球場則為3面球場，網球場僧多粥少供不應求，且新竹縣明年將辦全中運，但轄內無任何一座符合舉辦大型賽事規定的8面網球賽場，吳旭智、林禹佑等民代發起連署，訴求多點增設球場，並建全國性比賽標準規格網球場，吸引超過6000人響應。

連署書中訴求多點增設，希望每一處至少能有一至兩面網球場，同時規畫校園內也有網球場，讓球友有更多打球的地方。其中建議縣府於婦幼館空品區、世興空品區、縣有農地、竹北停15停車場、竹北國民運動中心旁等5處場地，進行新設網球場評估。