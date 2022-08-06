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竹北逾20萬人僅一網球場 人擠人排隊或至外地 球友無奈
竹北市運動人口多，但許多網球球友卻苦尋不到場地打球，無論軟網、硬網球場均不足。竹北總人口逾20萬人，其中東區人口數超過10萬人卻無網球場，竹北市僅三民網球場開放使用，排隊等打球情況層出不窮，甚至球友迫使得到外地打球。新竹縣議員吳旭智、林禹佑等人發起連署，訴求多點增設球場，以解燃眉之急。
竹北市成功國中、六家國小網球場，因增設校舍而廢除，因此人口數逾10萬人的竹北高鐵特區、縣政三期、司法特區等高速公路以東區域，目前並無網球場。
此外，竹仁國小網球場因疫情不開放，竹北地區僅剩三民網球場開放，球友需擠在一起、排隊等打球，甚至迫使至外地打球。
新竹縣議員吳旭智表示，竹北三民網球場是4面球場，目前未對外開放的竹仁國小網球場則為3面球場，網球場僧多粥少供不應求，且新竹縣明年將辦全中運，但轄內無任何一座符合舉辦大型賽事規定的8面網球賽場，吳旭智、林禹佑等民代發起連署，訴求多點增設球場，並建全國性比賽標準規格網球場，吸引超過6000人響應。
連署書中訴求多點增設，希望每一處至少能有一至兩面網球場，同時規畫校園內也有網球場，讓球友有更多打球的地方。其中建議縣府於婦幼館空品區、世興空品區、縣有農地、竹北停15停車場、竹北國民運動中心旁等5處場地，進行新設網球場評估。
新竹縣政府教育局表示，目前已經規畫於竹北國民運動頂樓設置3面網球場，預計年底動工；興隆國小對面高灘地可望年底發包，內含3面綜合球場（網球場）規畫施作；針對公園部分，竹北市公所及教育局、產發處也在努力增設2面網球場可行性。另竹北國運中心旁土地，擬儘速規畫含網球場運動設施，預計將以BOT模式辦理，以符民眾連署之期待。
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