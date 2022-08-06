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苗縣籌設死廢畜禽處理廠再度辦說明會 地方激烈反彈

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府農業處上午再度針對畜牧循環資源利用研究中心規畫案辦說明會，地方各界及民眾、參選人拒絕入場，拉布條表達強烈反對立場。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府農業處上午再度針對畜牧循環資源利用研究中心規畫案辦說明會，地方各界及民眾、參選人拒絕入場，拉布條表達強烈反對立場。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府規畫在後龍鎮苗29線道路「樹木銀行」一帶設置處理死廢畜禽的畜牧循環資源利用研究中心，但去年底辦說明會時，地方居民就已一面倒反對。

縣府農業處今上午再次辦說明會，地方反彈情緒更火爆，參選人也紛紛到場聲援，在會場外拉白布條抗議，眾人並拒絕入場，說明會因無法進行而取消，農業處表明會將地方反對立場明確呈報農委會

縣府規畫的畜牧循環資源利用研究中心占地約9500平方公尺，場址在後龍、苗栗交界的樹木銀行一帶用地，規畫採堆肥方式處理死廢畜禽，希望將農業廢棄物循環再利用，達到零廢棄，但地方各界認定全案要在後龍設死禽畜化製場，屆時桃竹苗及北部地區病死禽畜及農業廢棄物都會湧入，勢必影響周邊生活環境，一片反對聲浪。

縣府上午再度辦說明會，各黨派及各級參選人或助理紛紛前來聲援民眾，並有議員質疑縣府已清楚地方拒絕設廠態度仍不放棄規畫案，分明是縣府自己想設廠，並非中央要求設置。

農業處長陳樹義強調，全台僅宜蘭、雲林及屏東設有死廢畜禽處理廠，苗栗縣死廢畜禽往年都送往雲林處理，但雲林前年已通知不再收外縣市死廢畜禽，縣府為解決縣內死廢畜禽處理問題，因此向農委會申請在後龍鎮設置畜牧循環資源利用研究中心，避免死廢畜禽遭隨意棄置造成汙染。

他強調，全案遭地方反對，縣府今年3月已向農委會提報結果，但農委會要求縣府進一步與地方溝通，此外鎮內也有其他地區居民質疑指全案「暗渡陳倉」、亂搞，並擔心運送死廢畜禽沿途會有汙染，因此決定再度辦說明會澄清，地方如堅持反對，農業處會清楚傳達民眾立場給中央，全案如未能取得地方同意，就不會有後續補助經費，也不可能再推動下去。

苗栗縣政府農業處上午再度針對畜牧循環資源利用研究中心規畫案辦說明會，地方各界及民眾、參選人拒絕入場，說明會無法進行。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府農業處上午再度針對畜牧循環資源利用研究中心規畫案辦說明會，地方各界及民眾、參選人拒絕入場，說明會無法進行。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府農業處上午再度針對畜牧循環資源利用研究中心規畫案辦說明會，地方各界及民眾、參選人拒絕入場，拉布條表達強烈反對立場。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府農業處上午再度針對畜牧循環資源利用研究中心規畫案辦說明會，地方各界及民眾、參選人拒絕入場，拉布條表達強烈反對立場。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府規畫在後龍鎮苗29線道路「樹木銀行」一帶設置處理死廢畜禽的畜牧循環資源利用研究中心。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府規畫在後龍鎮苗29線道路「樹木銀行」一帶設置處理死廢畜禽的畜牧循環資源利用研究中心。記者胡蓬生／攝影

農委會 雲林 苗栗縣

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