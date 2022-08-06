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苗縣籌設死廢畜禽處理廠再度辦說明會 地方激烈反彈
苗栗縣政府規畫在後龍鎮苗29線道路「樹木銀行」一帶設置處理死廢畜禽的畜牧循環資源利用研究中心，但去年底辦說明會時，地方居民就已一面倒反對。
縣府農業處今上午再次辦說明會，地方反彈情緒更火爆，參選人也紛紛到場聲援，在會場外拉白布條抗議，眾人並拒絕入場，說明會因無法進行而取消，農業處表明會將地方反對立場明確呈報農委會。
縣府規畫的畜牧循環資源利用研究中心占地約9500平方公尺，場址在後龍、苗栗交界的樹木銀行一帶用地，規畫採堆肥方式處理死廢畜禽，希望將農業廢棄物循環再利用，達到零廢棄，但地方各界認定全案要在後龍設死禽畜化製場，屆時桃竹苗及北部地區病死禽畜及農業廢棄物都會湧入，勢必影響周邊生活環境，一片反對聲浪。
縣府上午再度辦說明會，各黨派及各級參選人或助理紛紛前來聲援民眾，並有議員質疑縣府已清楚地方拒絕設廠態度仍不放棄規畫案，分明是縣府自己想設廠，並非中央要求設置。
農業處長陳樹義強調，全台僅宜蘭、雲林及屏東設有死廢畜禽處理廠，苗栗縣死廢畜禽往年都送往雲林處理，但雲林前年已通知不再收外縣市死廢畜禽，縣府為解決縣內死廢畜禽處理問題，因此向農委會申請在後龍鎮設置畜牧循環資源利用研究中心，避免死廢畜禽遭隨意棄置造成汙染。
他強調，全案遭地方反對，縣府今年3月已向農委會提報結果，但農委會要求縣府進一步與地方溝通，此外鎮內也有其他地區居民質疑指全案「暗渡陳倉」、亂搞，並擔心運送死廢畜禽沿途會有汙染，因此決定再度辦說明會澄清，地方如堅持反對，農業處會清楚傳達民眾立場給中央，全案如未能取得地方同意，就不會有後續補助經費，也不可能再推動下去。
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