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北區國稅局非營利幼托揭牌 桃園第1家獲證職場教保中心

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
北區國稅局非營利幼托揭牌，台灣公共托育協會王理事長兆慶（左起）、財政部人事處周副處長威廷、次長莊翠雲、北區國稅局蔡局長碧珍、陳思元副局長、主任秘書沈榮泉都出席揭牌典禮。圖／北區國稅局提供
北區國稅局非營利幼托揭牌，台灣公共托育協會王理事長兆慶（左起）、財政部人事處周副處長威廷、次長莊翠雲、北區國稅局蔡局長碧珍、陳思元副局長、主任秘書沈榮泉都出席揭牌典禮。圖／北區國稅局提供

財政部北區國稅局於局「職場互助教保服務中心（教保中心）」7月7日取得設立取可，是桃園市政府第一家核發職場互助教保服務中心設立許可證書的單位，昨天揭牌，8月8日起由台灣公共托育協會提供教保服務。

北區國稅局表示，為落實行政院少子女化對策計畫，減輕家庭育兒負擔，因此推動員工子女托育服務。財政部自2020年起，就致力推動所屬機關員工子女公共化教保服務，7月起盤點適合的場地，歷時兩年的規畫、裝修及籌備，將原本放置雜物的倉庫，經過與「台灣公共托育協會」不斷的溝通，精心設計環境場地，改建成適合幼兒學習的快樂園地。

教保中心招收1班25名幼兒（2足歲至入國民小學前之適齡幼兒），收托對象以本局或台灣公共托育協會員工子女及孫子女為主，第1胎每個月2000元，第2胎1000元，第3胎免費；招收如果有餘額會對外開放，並以中、低收入等弱勢家庭優先且免費入學，相較於私立幼兒園的學費動輒上萬元，真的是便宜很多。     

台灣公共托育協會為非營利法人，經教育部甄選審議，透過政府與民間團體協力的方式，提供價格合理且有品質的教保服務，共創家庭與工作兼顧之雙贏目標，也提供鄰近社區便利的托育服務，落實北區好厝邊 服務零距離的機關願景。

托育 職場 幼兒園

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