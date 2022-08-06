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竹市府支持餵母乳辦哺集乳室認證 還推抽萬元禮券活動

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市衛生局舉辦哺乳室特優認證表揚。圖／市府提供
新竹市衛生局舉辦哺乳室特優認證表揚。圖／市府提供

每年8月第1周為國際母乳周，新竹市衛生局指出，市府支持母乳哺育行動，辦理哺集乳室認證活動，共17處榮獲特優哺集乳室認證，即日起更結合14家合作醫療及產後護理機構辦理「母乳哺育行動抽好禮」活動，讓接受衛教經評估的母乳哺育媽媽、爸爸或照顧者可抽萬元禮券。

市府表示，衛生局辦理親善哺集乳室認證活動，也於近日舉辦哺集乳室特優認證頒獎暨「支持母乳行動創造幸福小宇宙」專題講座，鼓勵公共場所、職場設置哺集乳室。今年度通過親善哺集乳室認證共23處單位，其中17處場所獲選為特優。

衛生局局長吳欣席表示，竹市共139處哺集乳室設置單位，其中自願設置高達84處，2018年度國民健康署全國母乳哺育率調查研究報告顯示，新竹市產婦產後半年的總母乳率平均為79.3%，高於全國的76.9%，市府將持續提供友善母乳哺育環境。

衛生局表示，即日起至11月15日設籍新竹市之母乳哺育媽媽、爸爸或照顧者，至「母乳哺育行動抽好禮」活動合作醫療院所及產後護理機構，接受衛教經評估，即可領取抽獎券，最高獎項可獲得1萬元商品禮券，活動詳請請見衛生局網站（https://is.gd/nzmcAU）。

安慎診所家醫科醫師許馨予表示，親餵母乳有助寶寶的口腔功能發展，也幫助媽媽與寶寶建立親密連結。而醫學研究已證實，母乳成分最適合寶寶消化吸收及成長，母乳中的抗體、免疫球蛋白、殺菌因子，更是疫情當下給寶寶最好的防護。

衛生局提醒民眾「成功哺餵母乳，解鎖三關卡」，第一關：產前母乳哺育知能建立，參與母乳哺育支持團體，在醫護人員指導下瞭解正確哺乳觀念及技巧。第二關：生產選擇母嬰親善醫療院所，產後開始哺餵初乳，遇到問題立即尋求專業協助。

第三關：產後出院母乳哺育的資源及支持，可善用竹市衛生局與轄內五大醫療院所合作之24小時母乳諮詢專線03-5353975，及國民健康署提供孕產婦免費關懷專線0800-870-870（0800抱緊您抱緊您）。

有母乳哺餵室可讓家長安心哺餵。圖／市府提供
有母乳哺餵室可讓家長安心哺餵。圖／市府提供
新竹市衛生局長吳欣席（右）鼓勵設置母乳哺餵室。圖／市府提供
新竹市衛生局長吳欣席（右）鼓勵設置母乳哺餵室。圖／市府提供

母乳 衛生局

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