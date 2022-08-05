桃園區77模範父親獲表揚 最高齡94歲與家人熱心助弱勢

桃園市桃園區公所今天下午舉辦「擁父幸福」模範父親表揚，鄭文燦市長、立委萬美玲、副議長李曉鐘、市長參選人林智堅和選區議員、議員參選人都向模範父親們致上最高的敬意，並預祝長年辛勞付出的爸爸們父親節快樂。

區公所表示，今年表揚77位模範父親由各里遴選，每位模範父親的背後都有一段動人的故事，無論是對子女的用心栽培，或是對家庭的無私奉獻，都可說是我們的人生典範。父親在家人的心中就像一座山，是為整個家庭撐起一片天的靈魂人物；大半輩子的無私奉獻、培育出優秀的子女，也為家人們提供安心穩定的生活。擁父幸福，有他在，讓家庭更和樂、美滿。

94歲的袁香如先生是今年桃園區最年長的模範父親，安徽省出生，隨著國軍來台，一生投入軍旅為國效勞，婚後夫妻育有2子2女，長大出社會事業有成，如今有8位孫兒，家庭幸福和樂。

袁香如軍旅退休後與妻子一同投入社會公益，參與社會服務，熱心協助鄰里事務及幫助弱勢，獲得鄉親們的讚揚與肯定。

桃園區長洪清淵說，為了體恤父親們經年累月的辛勞，表揚活動邀請閩南語柔情唱將甲子慧，以及雙人提琴樂姬帶來精彩演出；公所也準備了獎牌、鮮花、祝福禮等，向獲獎的父親們表達真誠的感謝。