桃園區77模範父親獲表揚 最高齡94歲與家人熱心助弱勢
桃園市桃園區公所今天下午舉辦「擁父幸福」模範父親表揚，鄭文燦市長、立委萬美玲、副議長李曉鐘、市長參選人林智堅和選區議員、議員參選人都向模範父親們致上最高的敬意，並預祝長年辛勞付出的爸爸們父親節快樂。
區公所表示，今年表揚77位模範父親由各里遴選，每位模範父親的背後都有一段動人的故事，無論是對子女的用心栽培，或是對家庭的無私奉獻，都可說是我們的人生典範。父親在家人的心中就像一座山，是為整個家庭撐起一片天的靈魂人物；大半輩子的無私奉獻、培育出優秀的子女，也為家人們提供安心穩定的生活。擁父幸福，有他在，讓家庭更和樂、美滿。
94歲的袁香如先生是今年桃園區最年長的模範父親，安徽省出生，隨著國軍來台，一生投入軍旅為國效勞，婚後夫妻育有2子2女，長大出社會事業有成，如今有8位孫兒，家庭幸福和樂。
袁香如軍旅退休後與妻子一同投入社會公益，參與社會服務，熱心協助鄰里事務及幫助弱勢，獲得鄉親們的讚揚與肯定。
桃園區長洪清淵說，為了體恤父親們經年累月的辛勞，表揚活動邀請閩南語柔情唱將甲子慧，以及雙人提琴樂姬帶來精彩演出；公所也準備了獎牌、鮮花、祝福禮等，向獲獎的父親們表達真誠的感謝。
現場還設計極具趣味的啟動儀式，邀請貴賓到台前，舞台兩側燈光箱發亮，氣球布條冉冉上升，以熱鬧的開場揭開今天表揚大會的序幕。洪清淵表示能得到模範父親的肯定，就如同獲得終身成就獎，期盼家人們都能夠同享榮耀時刻，也希望各位辛苦的父親們，為家庭忙碌之餘，不要忘了照顧自己，偶爾出門走走，多多參與社區事務，好好享受屬於自己的人生。
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