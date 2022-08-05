國際木雕藝術交流展登場 今公布入圍作品名單

2022「國際木雕藝術交流」及「臺灣國際木雕競賽作品」兩大藝文盛事，今天在苗栗縣三義木雕博物館開展，現場並邀縣長徐耀昌揭榜公布「工藝木雕類」與「當代木雕類」兩大組別入選名單。

國際木雕藝術交流展今年適逢開辦20周年，策展人為邱泰洋與張富峻。邱是苗栗在地藝術家，擅長跨媒材的藝術探討，對大型雕塑展覽有豐富經驗；張則是長期鑽研調查木雕藝術發展脈絡，對木雕發展的歷史軌跡有其獨到見解。

今年策展主題「原貌．開拓」，以時間為經線，以創作美感與觀念為緯線，規畫造型、觀念、色彩、刀觸、媒材5大展區，以延續國際木雕藝術的探討路徑。

邱泰洋指出，這次策畫國際木雕藝術交流展，展出來自各國的都是一時之選，共有76件精緻創作，希望藉由5個展區，讓觀賞者在觀看中產生許多驚喜，並從中獲取美感能量。

另外，臺灣國際木雕競賽評審也告一段落，評審團歷經專業嚴謹程序評選出54件入選作品，在木雕博物館地下1樓展出，與國際木雕交流展兩相輝映，即日起展至10月23日；縣長徐耀昌隨後為國際賽事揭曉榜單，當代木雕組有臺灣的王千楙、李承翰、陳瑀珩、陳以倢、劉柏漢及中國大陸的王康與鄧坤；工藝木雕組有吳忠霖、邱裕翔、鄧朝譽及中國大陸的徐書建、陳爐鋼、曹小武與溫作偉。