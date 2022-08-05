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A、B、O血液庫存告急！ 新竹縣府號召父親節捐血助人

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
新竹捐血中心血液庫存量告急，新竹縣政府將於8月8日父親節，於縣府前廣場舉辦捐血活動。圖／縣府提供
新竹捐血中心血液庫存量告急，新竹縣政府將於8月8日父親節，於縣府前廣場舉辦捐血活動。圖／縣府提供

新竹捐血中心血液庫存量告急，平均每日用血量達1100袋（每單位250CC），目前O型、A型、B型血液庫存量皆偏低，僅剩4到5天。因應8月8日父親節新竹縣政府當天上午9時至下午4時，將在縣府前廣場舉辦「義同捐血父親情‧綿綿熱血暖生命」捐血活動，邀民眾挽袖捐血獻愛。

新竹捐血中心企劃課長周浩偉表示，受疫情、雨天及天氣過熱影響，都會影響民眾出門捐血意願，也是導致全台血液庫存持續偏低原因。新竹捐血中心自去年10月起，各血液量皆無法達到7天安全庫存，目前O型、A型、B型血液庫存量皆偏低，均不足5天。

周浩偉說，捐血中心平均每日用血量約1000袋至1100袋間，主要提供桃竹竹苗4縣市病患的醫療用血需求，一旦血疫庫存不足，恐影響醫院開刀排程，病患將依病況安排先後救治。捐血可促進身體循環代謝，捐出的血疫有95%都是水，只要於捐血前後多喝水，即可迅速補回，鼓勵民眾踴躍捐血做公益。

新竹縣長楊文科表示，全台血液庫存持續偏低，縣府特別將公益捐血活動融入節日中，盼由一家之主的父親可以帶著全家人來參與捐血，度過有意義的父親節，也為醫療量能盡一份心力。

新竹縣政府人事處表示，為鼓勵民眾參與8月8日父親節捐血活動，捐血人可獲得限量隨身碟、保冷袋、紙鎮及火鍋或牛排店餐飲優惠卷等紀念品；更特別加碼抽小叮噹主題樂園及綠世界門票各20份。

新竹捐血中心表示，除縣府父親節捐血活動外，民眾平時也可前往位於竹北的新竹捐血中心、竹北家樂福旁停車場、新竹市西大路等固定捐血站捐血。另提醒民眾，捐血前要審慎評估自身健康狀況，並攜帶身分證或駕照、健保卡。確診者痊癒後、國外入境者都請須暫緩捐血14天。

新竹捐血中心血液庫存量告急，目前O型、A型、B型血液庫存量皆偏低，僅剩4到5天，父親節當天新竹縣政府廣場前將舉辦捐血活動。圖／縣府提供
新竹捐血中心血液庫存量告急，目前O型、A型、B型血液庫存量皆偏低，僅剩4到5天，父親節當天新竹縣政府廣場前將舉辦捐血活動。圖／縣府提供

捐血中心 新竹 父親節

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