泳池地磚裂、球場沒籃筐 桃市體育局遭民代砲轟

桃園市體育局今天赴議會工作報告，各體育場館維護管理問題備受議員質疑，包括營運不到5年的平鎮國民運動中心出現多處磁磚破損，中壢青埔運動公園籃球場甚至沒有籃筐。對此，市府體育局表示，上述場館都委外管理，已請廠商盡快修繕。

議員謝美英指出，日前新竹棒球場事件引發關注，就是因為造成運動員受傷，而位在青埔棒球場旁的青埔運動公園籃球場使用率相當高，卻被發現地面龜裂、籃框殘破，甚至還有籃筐連籃網都沒有，宛如國王的新衣；這些狀況民眾報修多時，卻遲不見相關單位修復，質疑體育局對各場館究竟有無巡修機制或通報系統。

議員舒翠玲也出示多張相片，直指平鎮國民運動中心從2019年開幕至今才不到5年，廁所、走道卻處處積水，更沒有鋪止滑磚，害許多泳客慘摔，此外，蒸氣室也有許多地磚破裂，「危機四伏，如果民眾踩到受傷，誰來負責？」

舒翠玲說，讓人訝異的是桃園泳池的含氯量標準在1到3ppm，台北卻只有0.3到1ppm，桃園標準至少比台北寬3倍；氯是很強的氧化物，不僅容易讓泳池周圍的飲水機出現鏽斑，還可能危害人體健康，「桃園人抵抗力有比較強？」

體育局綜合規畫科長廖維敏表示，青埔運動公園已委託樂天棒球場團隊經營維管，日前接獲民眾反映後，樂天積極搶修中，預計1周內修復完畢，地坪破損部分也將盡速修復。