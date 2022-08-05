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竹北改善光明商圈路外停車場 8日啟用

中央社／ 新竹縣5日電

新竹縣竹北市光明商圈車潮多，縣府改善光明商圈路外停車場，將原有103個停車位擴增為362格小型車停車格，預計8月8日試營運、9月1日開始收費，盼解決民眾停車需求。

新竹縣政府今天發布新聞稿表示，竹北市光明商圈附近有不少餐廳、診所和銀行等，往來車潮多，但停車空間不足，縣府向交通部公路總局爭取「前瞻基礎建設─城鄉建設─改善停車問題計畫」，改建光明商圈路外停車場。

交通旅遊處指出，竹北光明商圈路外停車場原有103格平面停車位，從西元2019年9月開工，改建為地下2層立體停車場，擴增至362格小型車停車格及76格機車停車格位，為原先停車位的3.5倍，以解決光明商圈的停車需求。

縣府指出，停車場將從8月8日起試營運期間，停車不收費，9月1日開始，汽車停車第1個小時停車費為新台幣20元，之後每半小時收費10元，進場未滿15分鐘免費，每日收費上限是120元。機車停放每次20元。

停車場 新竹 北市

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