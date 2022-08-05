桃園龜山設空氣品質維護區 10月起柴油車將管制

桃園市去年在桃園國際機場畫設全市首處「空氣品質維護區」，今天宣布再將林口長庚紀念醫院、郵政物流與華亞科技園區畫設為「龜山三環空氣品質維護區」，打造全國首座醫療院區空氣品質維護區。環保局表示，將於10月起實施移動汙染源管制，不合格者最高可開罰6萬。

環保局長呂理德表示，龜山三環空氣品質維護區將於10月1日起正式實施，凡1999年6月30日以前出廠的柴油大客貨車進入空氣品質維護區，都應取得查證日前1年內排煙檢測合格證明；若未合格逕行進入者，將依據「空氣汙染防制法」最高開罰6萬元。

環保局表示，將在公告日起至9月30日止，以細胞簡訊、移動式檢測服務及張貼宣導海報等多元方式加強宣導，提醒車主在宣導期間應盡速取得自主管理標章，或透過移動式檢測服務取得檢測合格紀錄，以免受罰。

市府今在龜山區舉辦「柴油車管制成果發表會」。市長鄭文燦表示，截至今年6月為止，桃園空氣品質指標AQI良好比例仍為六都第一，汙染物PM10減量達301.6公噸、PM2.5達268.6公噸、NOX達4459.4公噸。此外，PM2.5平均濃度今年上半年更降至12.1微克，連續3年低於國家標準值15微克，顯示桃園空汙管制成功。