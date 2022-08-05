聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃園龜山設空氣品質維護區 10月起柴油車將管制
桃園市去年在桃園國際機場畫設全市首處「空氣品質維護區」，今天宣布再將林口長庚紀念醫院、郵政物流與華亞科技園區畫設為「龜山三環空氣品質維護區」，打造全國首座醫療院區空氣品質維護區。環保局表示，將於10月起實施移動汙染源管制，不合格者最高可開罰6萬。
環保局長呂理德表示，龜山三環空氣品質維護區將於10月1日起正式實施，凡1999年6月30日以前出廠的柴油大客貨車進入空氣品質維護區，都應取得查證日前1年內排煙檢測合格證明；若未合格逕行進入者，將依據「空氣汙染防制法」最高開罰6萬元。
環保局表示，將在公告日起至9月30日止，以細胞簡訊、移動式檢測服務及張貼宣導海報等多元方式加強宣導，提醒車主在宣導期間應盡速取得自主管理標章，或透過移動式檢測服務取得檢測合格紀錄，以免受罰。
市府今在龜山區舉辦「柴油車管制成果發表會」。市長鄭文燦表示，截至今年6月為止，桃園空氣品質指標AQI良好比例仍為六都第一，汙染物PM10減量達301.6公噸、PM2.5達268.6公噸、NOX達4459.4公噸。此外，PM2.5平均濃度今年上半年更降至12.1微克，連續3年低於國家標準值15微克，顯示桃園空汙管制成功。
鄭文燦表示，市府針對交通推出多項管制策略，包括在中壢區及龜山區各設立1座柴油車動力計排煙檢測站；與保養廠合作推出「柴油車保檢合一」服務；成立逾百隊低碳車隊；率先全國推動檢測E化；推動生態物流及空氣品質維護區；這些努力不僅使一、二期柴油車占比從58%下降至28%，降幅約3成，定檢率也提高2倍，顯示桃園無論在淘汰老舊柴油車，或執行柴油車定檢工作都有很好的成果。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言