桃園運動中心泳池516天修不好 朝野民代都傻眼

桃園國民運動中心游泳池2018年風光啟用，卻接連爆出磁磚剝落、結構設計不良、承包商倒閉無法保固，市府再編列1500多萬預算，但整修工程還一延再延，引發各政黨質疑。市府體育局表示，疫情導致缺工缺料加上物價上漲，才導致工期延宕，已持續檢討修繕工法和相關經費，最快9月動工、11月完工。

「桃園市府螺絲鬆滿地，泳池修516天修不好」，民眾黨桃園市長參選人賴香伶今開記者會，直言桃園國民運動中心耗資4.2億，2018年啟用，2年後就因結構設計不良要重新整修，結果先是包商倒閉無法保固，市府後續編列1500多萬預算，結果整修工程招標後又遲遲沒有動工，中間到底出了什麼問題？

賴香伶質疑，桃園市長鄭文燦上任後推動許多重大體育建設，場館卻狀況連連，市府不能只會風光剪綵，應該善盡監督職責，重視建設品質和後期維護。

不分藍綠議員今天在議會也砲轟游泳池修繕進度沒效率。議員林政賢表示，游泳池已經關閉超過1年，體育局4月時說能在夏天完成，現在又說要等到9月，運動場館施工品質零零落落，到底體育局怎麼監工？議員黃家齊說，很多長輩都希望能趕快游泳，但到現場後才發現撲空，讓不少愛運動的民眾都有些失望。

體育局綜合規畫科長廖維敏表示，泳池從去年3月封閉整修，原以為只有磁磚剝落，後來才發現泳池、兒童池、SPA池因設計不良導致漏水，雖保固期未過，但施工廠商倒閉無法維修，市府動用分配統籌款另外發包維修工程，上半年又發生疫情缺工、原物料上漲等狀況，不得已導致工程延期。