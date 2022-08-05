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自立脫貧方案整理師課程 學員了解收納和美學結合

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
整理師實作課程讓學員體驗，對設計有興趣的小嘉報名想了解收納和美學結合。記者翁唯真／攝影
整理師實作課程讓學員體驗，對設計有興趣的小嘉報名想了解收納和美學結合。記者翁唯真／攝影

新興職業「整理師」不僅供時間彈性，更能學習檢視家中不需物品，伊甸基金會與桃市府社會局合作，幫助弱勢青年自立脫貧，辦理系列課程讓十多歲青年能職涯體驗、探索未來，高中二年級學員小嘉，家中有4個兄弟姊妹全靠媽媽扛家計，未來想從事設計工作的他，希望能了解整理收納跟美學結合，並盡快替媽媽分擔家計。

伊甸基金會與社會局合作於暑假辦理10場的餐廳、超商、驗光師及新興職種「整理師」的一日職涯體驗活動，課程安排不僅有基礎概念，更有實際到家中整理收納的實作演練。

學員小嘉目前將就讀高二，家中兄弟姊妹眾多全靠媽媽擔起家計，而她本身對於設計、多媒體相關工作有興趣，因此報名整理師體驗課程，不僅是希望能透過收納檢視生活與提升生活品質，也想了解這行業整理及美學能如何結合；小嘉指出，上完課有更多收納概念，也迫不及待想回家整理。

整理師鄭欣怡表示，整理師是一門助人益己的工作，不僅協助委託者釐清生活的狀態，也要很精準的做好時間分配及客戶管理、行程管理，對於生活與未來的規劃都非常有幫助，是十分適合兼職、增加收入，或從學生時期就開始嘗試的職種。

伊甸桃園以樂服務中心主任林美圻說，自立脫貧方案合作已邁入第3年，也感謝市府也將原有25戶補助翻倍至50戶，透過教育投資、就業自立、財務管理以及社會參與等課程，不過受疫情影響改採15人次的小班制，盼透過課程創造更多契機。

整理師課程不僅教基礎觀念，更有實作課程，基金會盼自立脫貧計畫有更多職涯體驗幫助青年。記者翁唯真／攝影
整理師課程不僅教基礎觀念，更有實作課程，基金會盼自立脫貧計畫有更多職涯體驗幫助青年。記者翁唯真／攝影

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