協助青年創業、扎根地方 新竹首座青創基地揭牌啟用

新竹縣首座「新竹青創基地 Hsinchu Startup Hub」，由縣府委託明新科技大學打造，今天揭牌啟用；占地280坪，可提供最多55家無固定座位區之輔導進駐企業，鼓勵青年人扎根地方。新竹縣長楊文科代表與14組進駐新創團隊簽約，同時成立「A+竹縣青年創業輔導團」，將提供創業問題諮詢輔導，並朝「產業大學城」目標邁進。

新竹縣長楊文科表示，縣府從從推動青年創新創業輔導計畫、建置青創基地、遴選進駐廠商到成立顧問團隊，透過一系列政策來鼓勵青年扎根地方築夢踏實，並勉勵年輕人要好事情，要請教有經驗者、長者和老實人。

楊文科說，縣府透過專案支持青年團隊，另成立「A+竹縣青年創業輔導團」聘任24位顧問，透過實戰經驗、論壇討論 、實務操作，由各領域產業菁英及專家學者，提供青年創業中常遇到法律、財會、人力管理等問題之諮詢輔導。

明新科大校長劉國偉表示，「新竹青創基地 」設於校內創新育成中心，占地共280坪，除提供最多55家無固定座位區的輔導進駐企業外，尚配置15家以上共享辦公空間、19間新創辦公室、共享學習教室、聯合會議室、洽談室及藝文展覽空間等。

搭配明新科大豐沛創新研發能量及教學資源，新竹青創基地啟用後，與創業輔導顧問團合作青創基地，將提升青年創業活力，成為青創團隊創新創業圓夢的加速器。

縣府教育局長表示，只要具創新應用產品或服務開發能力，及創新經營構想之個人、團隊、公司行號或企業，並具備團隊成員至少1人須45歲（含）以下、團隊成員至少1人設籍新竹縣或於新竹縣工作、登記於新竹縣之工廠公司行號及工廠等，即符合加入新創基地申請資格，詳情可洽新竹青創基地官網。

14組進駐青創基地團隊如下：

1.珩衍創意執行股份有限公司（網站、圖片設計及數位行銷）

2.愛奇智慧科技股份有限公司（AI教材研發設計與教學活動）

3.祐鵬健康科技有限公司（心壓計研發應用、健康照護服務與諮詢）

4.職涯力股份有限公司（英語線上教學服務、遊學客製化系統及模組化培訓專業師資等）

5.秀湖文創工作室（陶藝雕塑、藝術品創作、產品設計企劃及包裝設計等）

6.臥龍智慧環境有限公司（AIoT應用於廢水/水回收系統新建工程、專業諮詢水處理與水回收系統健檢與顧問服務）

7.騰達科技（籌備中，以個人申請進駐，規劃工程師外派之服務方式提供積電路佈局設計服務）

8.集仕多股份有限公司（ＡＩ文字轉影音技術，智能自動生成套版影片）

9.嘉姬黑豬農產品（冷鏈黑毛豬豬肉販售及運送服務、各項豬肉加工產品）

10.八五三部落商行（泰雅族創意特色料理，原鄉野菜整合資源平台）

11.杉沐松農場（文化體驗、餐飲服務及金盞花精油ＤＩＹ）

12.芃華國際餐飲文化有限公司（眷村味、客家菜、台菜海鮮等餐飲服務及線上食材銷售）

13.奇藝弓坊（手作弓箭DIY親子活動、射箭教學及原住民飾品販售等服務）